¾®´ØÍµÂÀ¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´¶³´¡¡ÇÐÍ¥¶È¤È¡ÖÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¡¡¥è¥ë¥·¥«¡¦n-buna¤Î²ñ¾ì¸ÂÄê¥¤¥ó¥¹¥È¶Ê¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®´ØÍµÂÀ¤¬24Æü¡¢Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Î¥ª¡¼¥Ä¡¼¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ½é¤Î¼Ì¿¿Å¸¡ØLIKES¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¼èºà²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾®´ØÍµÂÀ
¡¡8Æü¤Ë¡È¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¾®´ØÍµÂÀ¡É¤È¤·¤Æ½é¤ÎºîÉÊ½¸¡ØLIKES¡Ù¤òÈ¯Çä¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¼Ì¿¿Å¸¤È¤Ê¤ë¡£¡Öº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¡¢¼Ì¿¿Å¸¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¡ØGENIC¡Ù¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿»¨»ï¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£»Ï¤á¤¿¤Î¤¬2020Ç¯¡¢4Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÏ¢ºÜ»Ï¤á¤¿¤³¤í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¼Ì¿¿Å¸¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¼Ì¿¿Å¸¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤º¤Ã¤È¿ÞÌÌ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ø¤³¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¡Ø¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÇÁÛÁü¤Î5ÇÜ¤Ï¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖºîÉÊ½¸¡ØLIKES¡Ù¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Ï¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬1ºý¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Î¡Ø¹¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë»£¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Åìµþ¤ä³¤³°¤Ê¤É¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡Ø¹¥¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤ï¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¾×Æ°¤À¤±¤Ç¤º¤Ã¤È»£¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£4Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±¤â¤Î¤Î¸«Êý¡¢¤â¤Î¤ÎÂª¤¨Êý¡¢¼Ì¿¿¤Î»£¤êÊý¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âºîÉÊ½¸ºî¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯¼Â´¶¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¹¥¤¤ÎÁÇ¿Í¤«¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¸«¤é¤ì¤ë°Õ¼±¤ÎÃæ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤¬¸«¤¨¤ëºîÉÊ½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤è¤·¼Ì¿¿¤ò¤ä¤í¤¦¡¢¼Ì¿¿²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ñÌ£¤¬»Å»ö¤È¤·¤Æ·Áºî¤é¤ì¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤¬·È¤ï¤Ã¤ÆºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤¿¼ñÌ£¤ÎÀè¤Î¶õ´Ö¤Ëº£¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¦¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬Á°¤è¤ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ìò¼Ô¤â¿¿·õ¤Ë¤ä¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤â¿¿·õ¤Ë¤ä¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¿¿·õ¤ËËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤¦²¿ÇÜ¤â¤¹¤´¤¤¼Ì¿¿Å¸¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤ÎÃæ¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤¬¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤è¤¯ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£²ó¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤¬ºÇ¶áÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥è¥ë¥·¥«¤În-buna¤µ¤ó¤Ë¥À¥á¸µ¤Ç¡Ø¥¤¥ó¥¹¥È¶Ê¤òÎ®¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢³°¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤ò¡¢¤³¤³¤ÇÎ®¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾®´Ø¤Î»ý¤Æ¤ë¤â¤ÎÁ´¤Æ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼Ì¿¿Å¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¶õ´Ö¤È¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸ÆµÛ¤ò¤·¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿Å¸¡ØLIKES¡Ù¤Ï¡¢24Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤ÇÆ±½ê¤Ç¡£¾®´Ø¤¬»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿ºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾®´Ø¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¼Ì¿¿¤âÅ¸¼¨¡£¤Þ¤¿¡¢Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËÜºîÉÊ½¸¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤âÎ®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾®´ØÍµÂÀ
¡¡8Æü¤Ë¡È¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¾®´ØÍµÂÀ¡É¤È¤·¤Æ½é¤ÎºîÉÊ½¸¡ØLIKES¡Ù¤òÈ¯Çä¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¼Ì¿¿Å¸¤È¤Ê¤ë¡£¡Öº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¡¢¼Ì¿¿Å¸¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¡ØGENIC¡Ù¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿»¨»ï¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£»Ï¤á¤¿¤Î¤¬2020Ç¯¡¢4Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÏ¢ºÜ»Ï¤á¤¿¤³¤í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¼Ì¿¿Å¸¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¼Ì¿¿Å¸¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤º¤Ã¤È¿ÞÌÌ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ø¤³¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¡Ø¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÇÁÛÁü¤Î5ÇÜ¤Ï¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤è¤·¼Ì¿¿¤ò¤ä¤í¤¦¡¢¼Ì¿¿²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ñÌ£¤¬»Å»ö¤È¤·¤Æ·Áºî¤é¤ì¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤¬·È¤ï¤Ã¤ÆºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤¿¼ñÌ£¤ÎÀè¤Î¶õ´Ö¤Ëº£¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¦¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬Á°¤è¤ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ìò¼Ô¤â¿¿·õ¤Ë¤ä¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤â¿¿·õ¤Ë¤ä¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¿¿·õ¤ËËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤¦²¿ÇÜ¤â¤¹¤´¤¤¼Ì¿¿Å¸¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤ÎÃæ¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤¬¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤è¤¯ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£²ó¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤¬ºÇ¶áÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥è¥ë¥·¥«¤În-buna¤µ¤ó¤Ë¥À¥á¸µ¤Ç¡Ø¥¤¥ó¥¹¥È¶Ê¤òÎ®¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢³°¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤ò¡¢¤³¤³¤ÇÎ®¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾®´Ø¤Î»ý¤Æ¤ë¤â¤ÎÁ´¤Æ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼Ì¿¿Å¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¶õ´Ö¤È¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸ÆµÛ¤ò¤·¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿Å¸¡ØLIKES¡Ù¤Ï¡¢24Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤ÇÆ±½ê¤Ç¡£¾®´Ø¤¬»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿ºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾®´Ø¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¼Ì¿¿¤âÅ¸¼¨¡£¤Þ¤¿¡¢Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËÜºîÉÊ½¸¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤âÎ®¤µ¤ì¤ë¡£