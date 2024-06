多国籍9人組ガールズグループ・TWICEが7月27・28日に横浜・日産スタジアムで開催するライブ『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』が、2公演とも全国の映画館に生中継されることが決定した。『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』は、7月に大阪・ヤンマースタジアム長居、東京・味の素スタジアム、神奈川・日産スタジアムで計6公演を開催。日産スタジアムでの単独ライブは海外女性アーティスト史上初、K-POPアーティストでは史上3組目となる。

7月27・28日の両公演とも全国各地の映画館に生中継が決定。7月27日公演はライブ・ビューイング独占となる。チケットのファンクラブ先行(抽選)、イープラスのプレオーダー(抽選)受付は6月30日まで。一般発売(先着)は7月20日正午スタート。■『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』7月13日(土):大阪・ヤンマースタジアム長居7月14日(日):大阪・ヤンマースタジアム長居7月20日(土):東京・味の素スタジアム7月21日(日):東京・味の素スタジアム7月27日(土):神奈川・日産スタジアム7月28日(日):神奈川・日産スタジアム