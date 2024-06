バンダイが展開する「ガシャポン」に、映画「ハリー・ポッター」シリーズに登場する、忍びの地図や金のスニッチなどのミニチュア全5種が登場!

劇中に登場したアイテムを手のひらサイズのミニチュアにした、「ハリー・ポッター ミニチュアコレクション3」がラインナップされます☆

バンダイ ガシャポン「ハリー・ポッター ミニチュアコレクション3」

登場時期:2024年6月第5週より順次

価格:1回500円(税込)

ラインナップ:全5種(バースデーケーキ、空飛ぶオートバイ、タイムターナー、忍びの地図、金のスニッチ)

対象年齢:15才以上

サイズ:全高約16〜54mm

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

発売元:株式会社バンダイ

バンダイの「ガシャポン」より展開されている、映画「ハリー・ポッター」シリーズに登場する印象的なアイテムを手のひらサイズのミニチュアにした「ハリー・ポッター ミニチュアコレクション」

人気シリーズの第3弾として「ハリー・ポッター ミニチュアコレクション3」が登場します。

ラインナップはバースデーケーキ、空飛ぶオートバイ、タイムターナー、忍びの地図、金のスニッチの全5種です☆

バースデーケーキ

「ルビウス・ハグリッド」が「ハリー・ポッター」に作ったバースデーケーキ。

パッケージの開け閉めは勿論、中のバースデーケーキも取り出して飾ることができます。

空飛ぶオートバイ

「ルビウス・ハグリッド」に貸した「シリウス・ブラック」の空飛ぶオートバイ。

ウインドシールとライトの箇所にクリア素材が使用されているのもポイントです。

タイムターナー

一時的に魔法使いを過去に戻すことができる魔法アイテム「タイムターナー」

劇中同様に回転するギミックを使用したミニチュアコレクションです。

忍びの地図

「ハリー・ポッター」シリーズで幾度となく活躍した忍びの地図。

全高約54ミリというミニサイズながらも中身までしっかり再現されています。

金のスニッチ

クィディッチの試合中に捕まえられる「金のスニッチ」

金のスニッチは、羽の向きを変えることができる仕様になっています。

小さいながらも細部や仕様にこだわった「ハリー・ポッター」の世界観を満喫できるミニチュアコレクション。

バンダイのガシャポンシリーズに2024年6月第5週より順次登場する「ハリー・ポッター ミニチュアコレクション3」の紹介でした☆

