KARA¡¢½é¤ÎÎ¹¹Ô¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖWISH I HAVE KARA¡×KNTV¤Ë¤Æ8·î20Æü¤è¤êÆüËÜ½éÊüÁ÷

9年ぶりに日本でコンサートツアー「KARA THE 5th JAPAN TOUR 2024 “KARASIA”」を東京・大阪で開催すると発表した、韓国を代表するガールズグループKARAのリアリティ番組「WISH I HAVE KARA」が日本で放送されることが決定した。8月20日よりKNTVで日本初放送される番組「WISH I HAVE KARA」は、韓国を代表するコンテンツ制作会社MERRYGOROUND COMPANYが制作した旅行リアリティバラエティ番組で、デビュー15周年を迎えたKARAの物語。番組は全8話の構成で、ギュリ、スンヨン、ニコル、ジヨン、ヨンジの5人がマレーシアのコタキナバルに出発し、甘い休息を楽しむ。お互いに向けた固い友情と真心を惜しみなく表現し、喜びと涙で溢れるKARAの15年間の話を語る。MERRYGOROUND COMPANYは、「KARAの15周年カムバックを記念する今回の旅行は、デビュー以来初めてメンバー全員で行った旅行の瞬間を心から描いた。喜びと涙が溢れたKARAの初の全員での旅行を日本でも放送することができて嬉しい」と伝えた。「WISH I HAVE KARA」は、HuluやFODプレミアム、DMM TVなど各動画配信サイトでの順次配信も予定されている。

■番組情報

「WISH I HAVE KARA」

8月20日(火)スタート

毎週(火)後10:30〜11:20



再放送日:毎週(月)後 2:00〜2:50

出演:KARAほか

話数:全8話