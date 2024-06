三宅健が、ライブツアー『2024 Live Performance Another me : The otherside Presented by KEN MIYAKE』を開催する。

本情報は、6月23日に開催された単独コンサート『2024 Live Performance The otherside : Another me Presented by KEN MIYAKE』内で発表されたもの。ツアーは8月18日の北海道 札幌文化芸術劇場hitaruでの公演を皮切りに、10月27日の東京体育館公演まで全国6カ所にて開催される。チケットの申込みは本日より受付開始している。

