¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡¢¥Ì¥Ë¥§¥¹ÃÆ¤Ê¤É¤Ç3È¯²÷¾¡¡ª¡¡¥Ñ¥Ê¥Þ¤ò²¼¤·¤ÆÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«2024¤Î¥°¥ë¡¼¥×CÂè1Àá¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇ¸Å¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÂçÎ¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡£º£Âç²ñ¤ÏÆîÊÆ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊCONMEBOL¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë10¥«¹ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÌÃæÊÆ¥«¥ê¥Ö³¤¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊCONCACAF¡Ë²ÃÌÁ¤Î6¥«¹ñ¤â»²²Ã¡£½Ð¾ì¤¹¤ë16¥«¹ñ¤Ï4¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¾å°Ì2¥«¹ñ¡¢·×8¥«¹ñ¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤«¤é°ìÈ¯¾¡Éé¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï16Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¼êÁ°¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¢¥é¥¦¥Û¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢²ÚÎï¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¾å¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿85Ê¬¤Ë¤ÏM¡¦¥¢¥é¥¦¥Û¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤¬Áê¼êDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Ü¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥À¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë90¡Ü1Ê¬¤Ë¤ÏFK¤«¤é¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ó¡¼¥Ë¥ã¤¬Æ¬¤Ç¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢90¡Ü5Ê¬¤Ë¤Ï¥ß¥²¥ë¡¦¥à¥ê¡¼¥¸¥ç¤Î°ì·â¤Ç¥Ñ¥Ê¥Þ¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÄ¾¸å¤Ë»î¹ç¤Ï½ªÎ»¡£3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤¬ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤Ï¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¡3¡Ý1¡¡¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡16Ê¬¡¡¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¢¥é¥¦¥Û¡Ê¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡Ë
2¡Ý0¡¡85Ê¬¡¡¥À¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¡Ê¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡Ë
3¡Ý0¡¡90¡Ü1Ê¬¡¡¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ó¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡Ë
3¡Ý1¡¡90¡Ü5Ê¬¡¡¥ß¥²¥ë¡¦¥à¥ê¡¼¥¸¥ç¡Ê¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½¡Ë
¡¡¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇ¸Å¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÂçÎ¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡£º£Âç²ñ¤ÏÆîÊÆ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊCONMEBOL¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë10¥«¹ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÌÃæÊÆ¥«¥ê¥Ö³¤¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊCONCACAF¡Ë²ÃÌÁ¤Î6¥«¹ñ¤â»²²Ã¡£½Ð¾ì¤¹¤ë16¥«¹ñ¤Ï4¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¾å°Ì2¥«¹ñ¡¢·×8¥«¹ñ¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤«¤é°ìÈ¯¾¡Éé¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿85Ê¬¤Ë¤ÏM¡¦¥¢¥é¥¦¥Û¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤¬Áê¼êDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Ü¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥À¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë90¡Ü1Ê¬¤Ë¤ÏFK¤«¤é¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ó¡¼¥Ë¥ã¤¬Æ¬¤Ç¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢90¡Ü5Ê¬¤Ë¤Ï¥ß¥²¥ë¡¦¥à¥ê¡¼¥¸¥ç¤Î°ì·â¤Ç¥Ñ¥Ê¥Þ¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÄ¾¸å¤Ë»î¹ç¤Ï½ªÎ»¡£3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤¬ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤Ï¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¡3¡Ý1¡¡¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡16Ê¬¡¡¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¢¥é¥¦¥Û¡Ê¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡Ë
2¡Ý0¡¡85Ê¬¡¡¥À¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¡Ê¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡Ë
3¡Ý0¡¡90¡Ü1Ê¬¡¡¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ó¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡Ë
3¡Ý1¡¡90¡Ü5Ê¬¡¡¥ß¥²¥ë¡¦¥à¥ê¡¼¥¸¥ç¡Ê¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½¡Ë