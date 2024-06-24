¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¡¢¥¬¥¶¤Î»Ù±çÊª»ñÇÛµë½ê¤ò¶õÇú¡¡8¿Í»àË´
Nidal al-Mughrabi
[¥«¥¤¥í £²£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶»Ô¶á¹Ù¤Ç»Ù±çÊª»ñ¤ÎÇÛµë½ê¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñÏ¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÆñÌ±µßºÑ»ö¶Èµ¡´Ø¡Ê£Õ£Î£Ò£×£Á¡Ë¤Î¿¦¶È·±Îý¹»¤¬£²£³Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¶õÇú¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í£¸¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄãÁØ¤Î·úÊª¤¬Á´²õ¤·¡¢ÌÓÉÛ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿°äÂÎ¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¤³¤Î·úÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Ë£Õ£Î£Ò£×£Á¤ÎËÜÉô¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¡×¤ä¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î²á·ãÇÉ¡Ö¥¤¥¹¥é¥àÀ»Àï¡×¤ÎÀïÆ®°÷¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¡£Ì±´Ö¿Í¤Ø¤Î´í³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢¹¶·âÁ°¤ËÍ½ËÉÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ï¥Þ¥¹¤Ï·³»öÌÜÅª¤ÇÌ±´Ö»ÜÀß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤Î¼çÄ¥¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£Õ£Î£Ò£×£Á¤Î¹ÊóÀÕÇ¤¼Ô¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡¦¥È¥¦¥Þ»á¤Ï¡Ö³«Àï°Ê¹ß¡¢£±£¹£°¶á¤¤¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î·úÊª¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÂçÂ¿¿ô¤¬¥¬¥¶¤Î·úÊª¤À¡×¤È¤·¡¢³«Àï¸å¡¢£Õ£Î£Ò£×£Á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ£±£¹£³¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï£²£³Æü¡¢¥¬¥¶¤Ç¤Î¥Ï¥Þ¥¹¤È¤Î·ã¤·¤¤ÀïÆ®¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥¬¥¶¤ò»ÙÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£