¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡¢7·î1Æü¤Ë°ìÉô¾¦ÉÊÃÍ¾å¤²¤ÈÆâÍÆÎÌÊÑ¹¹¡¢ÃÍ¾å¤²¤Ï¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Ì¥¬¡¼¡×¤Ç7%¡¢ÆâÍÆÎÌÊÑ¹¹¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý
¡Ö¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡×¤Ï7·î1Æü¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê²þÄê¡¢ÆâÍÆÎÌÊÑ¹¹¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥À¡¼¡×¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¤Ê¤É231ÉÊ¤òÃÍ¾å¤²¡¢10·î1Æü½Ð²ÙÊ¬¤«¤é¡¢²þÄêÎ¨¤Ï+4¡Á23%¤Ë/¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ
²Á³Ê²þÄê¤Ï¡¢¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡Ò¥ß¥ë¥¯¥Ì¥¬¡¼¡Ó¤Ç½Ð²Ù²Á³Ê²þÄêÎ¨7%¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¹Ô¤¦¡£
ÆâÍÆÎÌÊÑ¹¹¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡Ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥¯¡Ó¡×¤ò¸½¹Ô25¸Ä¤«¤é21¸Ä¤ËÊÑ¹¹¡¢¡Ö¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡Ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£BOX¡Ó¡×¤Ï¸½¹Ô24¸Ä¤«¤é20¸Ä¤ËÊÑ¹¹¡¢¡Ö¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡Ò¥ß¥ë¥¯¥Ì¥¬¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡Ó¡×¤Ï¸½¹Ô25¸Ä¤«¤é21¸Ä¤ËÊÑ¹¹¡¢¡Ö¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡Ò¥ß¥Ë¥ß¥ë¥¯¡Ó¡×¤Ï¸ÄÊñÁõ¹þ¤ß124g¤ò¸ÄÊñÁõ¹þ¤ß113g¤Ë¡¢¡Ö¤´¤¨¤ó¤¬¤¢¤ë¤è¡ÒÂÞ¡Ó¡×¤Ï¸ÄÊñÁõ¹þ¤ß39.2g¤ò¸ÄÊñÁõ¹þ¤ß33.6g¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£
¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³ 7·î1Æü²Á³Ê²þÄê¡¢ÆâÍÆÎÌÊÑ¹¹ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ°ìÍ÷É½
¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡Ò¥ß¥ë¥¯¥Ì¥¬¡¼¡Ó¤Ï¡¢¸µÁÄ¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡£1962Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢È¾À¤µª°Ê¾åÈÎÇä¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡£
¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³ ¡Ö¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡Ò¥ß¥ë¥¯¥Ì¥¬¡¼¡Ó¡×¡Ò²Á³Ê²þÄê¡¢ÆâÍÆÎÌÊÑ¹¹¤ÎÇØ·Ê¡Ó
º£²ó¤Î²Á³Ê²þÄê¡¢ÆâÍÆÎÌÊÑ¹¹¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤Ï¡¢¡Ö¿©ÉÊ¸¶ÎÁŽ¥ÊñÁõ»ñºà¤Î²Á³Ê¹âÆ¤äÊªÎ®Ž¥¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤é¤Î¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢À¸»º¸úÎ¨²½¤ä·ÐÈñºï¸ºÅù¤Î´ë¶ÈÅØÎÏ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¾Íè¤Î²Á³ÊŽ¥ÆâÍÆÎÌ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£