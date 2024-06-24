Âç±«¤«¤é°ìÅ¾¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¿¿²ÆÆü¤Ë¡¡³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß
´ôÉì¸©Æâ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç±«·ÙÊó¤ä¹¿¿å·ÙÊó¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¤µ¤ì¡¢24Æü¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
´ôÉì¸©Æâ¤Ç¤Ï23Æü¡¢24»þ´Ö¤Ë·´¾å»Ô¤Ò¤ë¤¬¤Î¤Ç231.5¥ß¥ê¡¢·´¾å»ÔÄ¹Âì¤Ç219¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤ê¡¢1Æü¤Ç¹ß¤Ã¤¿±«¤ÎÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï6·î¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ 23Æü¤ÎÄ«¤«¤é´ôÉì¡¦À¾Ç»¤äÃæÇ»¡¢ÈôÂÍËÌÉô¤ËÂç±«·ÙÊó¤ä¹¿¿å·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢24Æü¤Î¸áÁ°4»þ²á¤®¤Þ¤Ç¤ËÁ´¤Æ²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 24Æü¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¡¢¾ø¤·½ë¤µ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç31ÅÙ¡¢ÄÅ¤Ç30ÅÙ¤Î¤Û¤«¡¢¹â»³¤Ç32ÅÙ¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Ç¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£