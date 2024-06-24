¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡£¼Ì¿¿Äó¶¡¡§photoAC¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

Àõ¤¯Â®¤¤¸ÆµÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤ËÉ¬Í×¤Ê¶õµ¤¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤½¤¦¡£¿´¿È¤ÎÏ·²½¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¡¢¡ÔÎÉ¤¤¸ÆµÛ¡Õ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡Ê¹½À®¡ýÂ¼À¥ÁÇ»Ò¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡ý¤³¤ä¤Þ¤â¤¨¡Ë

¡Ú¿Þ¡Û¸ÆµÛ¶Ú¤ÎÃÆÎÏÀ­¤ò¼è¤êÌá¤¹¡¢¼ó¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á

* * * * * * *

¸ÆµÛµ¡Ç½Äã²¼¤ÈÌÈ±ÖÎÏ

¡ÖÁáÊâ¤­¤ò¤¹¤ë¤ÈÂ©¤¬ÀÚ¤ì¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Â©¶ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¸ÆµÛµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

ÇÙ¤ÏÉ÷Á¥¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤¤Â¡´ï¤Ç¡¢¼ó¡¢¸ª¡¢¶»¡¢Ê¢¤Ê¤ÉÇÙ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë½¸¤Þ¤ë¡Ö¸ÆµÛ¶Ú¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶ÚÆù·²¤Î¼ý½Ì±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÄ¤é¤ó¤À¤ê½Ì¤ó¤À¤ê¤·¡¢¶õµ¤¤ò½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢30Âå¤«¤é¶ÚÆù¤Î½ÀÆðÀ­¤¬Äã²¼¤·»Ï¤á¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼ý½Ì±¿Æ°¤¬¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÇÙ¤Î¡Öµ¡Ç½Åª»Äµ¤ÎÌ¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

µ¡Ç½Åª»Äµ¤ÎÌ¤È¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¸ÆµÛ¤ÇÂ©¤òÅÇ¤¤¤¿¤È¤­¤ËÇÙ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤¤Î¤³¤È¡£ÇÙ¤¬ÄÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾¯ÎÌ¤Î»Äµ¤¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¾Ê¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¶õµ¤¤ò¼è¤ê¹þ¤à¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊÎÌ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢Àõ¤¯¤ÆÂ®¤¤¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸ÆµÛ¤Î¸úÎ¨¤¬°­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¸ÆµÛ¤Îµ¡Ç½¤Ï¿ê¤¨¤ë°ìÊý¡£¶õµ¤¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢Á´¿È¤Ë¶õµ¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡¢Â¡´ï¤ÎÆ¯¤­¤¬°­¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÄ´¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£

7¼ï¤ÎÆ°¤­¤Ç¸ÆµÛ¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë

¡Ö¸ÆµÛ¶Ú¡×¤Ï¡¢µÛ¤¦¤È¤­¤ËÆ¯¤¯¡ÖµÛÂ©¶Ú¡×¤È¡¢ÅÇ¤¯¤È¤­¤ËÆ¯¤¯¡Ö¸ÆÂ©¶Ú¡×¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¶ÚÆù¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¤ê½Ì¤á¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°ºî¤ò¶»¼°¸ÆµÛ¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤¤¡¢ÃÆÎÏÀ­¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦

¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û

¡¦Â­¤Ï¸ªÉý¤Ë³«¤­¡¢ÇØ¶Ú¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°Î©¤Ä

¡¦ËèÆü¡¢³Æ3¥»¥Ã¥È¤º¤Ä¤òÌÜ°Â¤Ë¹Ô¤¦

¡¦¶»¼°¸ÆµÛ¤ÇÉ¡¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤êµÛ¤Ã¤Æ¡¢¸ý¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÅÇ¤¯

¡¦ÂÎ¤¬¹Å¤¤¿Í¤äÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¹Ô¤¦

¸ª¤Î¾å¤²²¼¤²¡ÊµÛ¤¦¶ÚÆù¡Ë

£±¡ËÂ©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ª¤òÁ°¤«¤é²ó¤¹¤è¤¦¤Ë¾å¤²¤ë


£±¡ËÂ©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ª¤òÁ°¤«¤é²ó¤¹¤è¤¦¤Ë¾å¤²¤ë

£²¡ËÂ©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÅÇ¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¸ª¤ò¸å¤í¤Ë²ó¤¹¤è¤¦¤Ë²¼¤í¤¹


£²¡ËÂ©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÅÇ¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¸ª¤ò¸å¤í¤Ë²ó¤¹¤è¤¦¤Ë²¼¤í¤¹

¼ó¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡ÊµÛ¤¦¶ÚÆù¡Ë

£±¡ËÂ©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¬¤òº¸¤Ë·¹¤±¤ë¡£Æ±»þ¤Ë±¦ÏÓ¤ò¾¯¤·¹­¤²¤Æ²¼Êý¤Ë¿­¤Ð¤¹

£²¡ËÂ©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÅÇ¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¸µ¤Î»ÑÀª¤ËÌá¤ë¡£È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¦


£²¡ËÂ©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÅÇ¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¸µ¤Î»ÑÀª¤ËÌá¤ë¡£È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¦

¶»¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡ÊµÛ¤¦¶ÚÆù¡Ë

£±¡ËÎ¾¼ê¤ò¶»¤Î¾åÉô¤Ë¤¢¤Æ¡¢Â©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÅÇ¤¯


£±¡ËÎ¾¼ê¤ò¶»¤Î¾åÉô¤Ë¤¢¤Æ¡¢Â©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÅÇ¤¯

£²¡Ë¤¢¤´¤ò¾¯¤·¾å¤Ë¸þ¤±¡¢Â©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ý¤Á¾å¤¬¤ë¶»¤òÎ¾¼ê¤Ç²¡¤·²¼¤²¤ë¡£Â©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÅÇ¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¸µ¤Î»ÑÀª¤ËÌá¤ë


£²¡Ë¤¢¤´¤ò¾¯¤·¾å¤Ë¸þ¤±¡¢Â©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ý¤Á¾å¤¬¤ë¶»¤òÎ¾¼ê¤Ç²¡¤·²¼¤²¤ë¡£Â©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÅÇ¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¸µ¤Î»ÑÀª¤ËÌá¤ë

Â³¤­¤Ï¤³¤Á¤é