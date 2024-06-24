Ã±¸µÌ¤Ëþ³ô¡Ê1³ô¤«¤é¡Ë¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ4Áª
³ô¼°Åê»ñ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ã±¸µÌ¤Ëþ³ô¡Ê1³ô¡Ë¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ®¶âÂ°¤ä¥«¥á¥é¡¢¿©ÎÁÉÊ¤ÎÍ¥ÂÔ³ä°ú¤Ê¤É¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÌÌÇò¤¤³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢§»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡ã5711¡ä»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡ã5711¡ä¤Ï¡¢Áí¹çÁÇºà¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£3·îËö¡¢9·îËö¤Î¸¢Íø³ÎÄê»þÅÀ¤ÇÆ±¼Ò¤Î³ô¤ò1³ô°Ê¾å»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶â¡¦¶ä¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¤È¤¤¤Ã¤¿µ®¶âÂ°¤òÍ¥ÂÔ²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤È¤·¤Æ½ã¶âÅê»ñ¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¼Ò³ô¤ò1³ô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥ì¡¼¥È¤Ç¼è°ú¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢§¥ê¥³¡¼¡ã7752¡ä¥ê¥³¡¼¡ã7752¡ä¤È¸À¤¨¤Ð¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ÎÂç¼ê¤Ç¤¹¡£3·îËö¡¢9·îËö¤Î¸¢Íø³ÎÄê»þÅÀ¤ÇÆ±¼Ò¤Î³ô¤ò1³ô°Ê¾å»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤ä¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Î»ØÄê¾¦ÉÊ¤òÍ¥ÂÔ²Á³Ê¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¹¥¤¤ÎÊý¤Ï¡¢1³ô¤¯¤é¤¤»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢§ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ë¡¼¥×¡ã2602¡äÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ë¡¼¥×¡ã2602¡ä¤Ï¿©ÍÑÌý¤ÎÂç¼ê¤Ç¤¹¡£3·îËö¡¢9·îËö¤Î¸¢Íø³ÎÄê»þÅÀ¤ÇÆ±¼Ò¤Î³ô¤ò1³ô°Ê¾å»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤òÍ¥ÂÔ²Á³Ê¤ÇÇã¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©ÍÑÌý¤ÏÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³ä°ú²Á³Ê¤ÇÇã¤Ã¤ÆÀ¸³èÈñ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤éÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¢§¥Ë¥Ã¥×¥ó¡ã2001¡ä¥Ë¥Ã¥×¥ó¡ã2001¡ä¤ÏÀ½Ê´¤ÎÏ·ÊÞ¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò³ô¤ò1³ô°Ê¾å»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ö¶ÈÊó¹ð½ñ¡ÊÃæ´Ö¤ÎÊó¹ð¡¢´üËö¤ÎÊó¹ð¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤ÎÍ¥ÂÔÈÎÇä¤Î°ÆÆâ¤¬Æ±Éõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥Þ¥ËÌý¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÍ¥ÂÔ²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤òÉáÃÊ¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢1³ô¤À¤±¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï100³ô¡ÊÃ±¸µ³ô¡Ë¤ò»ý¤Ä³ô¼ç¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ã±¸µÌ¤Ëþ³ô¤Ç1³ô¤«¤é¤Ç¤â³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢É¬Í×¤ÊÅê»ñ»ñ¶â¤Ï100Ê¬¤Î1¤ÇºÑ¤ß¡¢¤ª¼êº¢¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Ê¸¡§Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë
18ºÐ¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢25ºÐ¤ÇYahoo!³ô²ÁÍ½ÁÛÃ£¿Í¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤È¥Þ¥Í¡¼¡Ê¤ª¶â¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òSNS¤äYouTube¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¡£IQ¾å°Ì2¡ó¤ÎMENSA²ñ°÷¡£
(Ê¸:Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë)
Ã±¸µÌ¤Ëþ³ô¡Ê1³ô¤«¤é¡Ë¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ4ÁªÃ±¸µÌ¤Ëþ³ô¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò°Ê²¼¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢§»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡ã5711¡ä»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡ã5711¡ä¤Ï¡¢Áí¹çÁÇºà¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£3·îËö¡¢9·îËö¤Î¸¢Íø³ÎÄê»þÅÀ¤ÇÆ±¼Ò¤Î³ô¤ò1³ô°Ê¾å»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶â¡¦¶ä¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¤È¤¤¤Ã¤¿µ®¶âÂ°¤òÍ¥ÂÔ²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤È¤·¤Æ½ã¶âÅê»ñ¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¼Ò³ô¤ò1³ô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥ì¡¼¥È¤Ç¼è°ú¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢§ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ë¡¼¥×¡ã2602¡äÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ë¡¼¥×¡ã2602¡ä¤Ï¿©ÍÑÌý¤ÎÂç¼ê¤Ç¤¹¡£3·îËö¡¢9·îËö¤Î¸¢Íø³ÎÄê»þÅÀ¤ÇÆ±¼Ò¤Î³ô¤ò1³ô°Ê¾å»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤òÍ¥ÂÔ²Á³Ê¤ÇÇã¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©ÍÑÌý¤ÏÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³ä°ú²Á³Ê¤ÇÇã¤Ã¤ÆÀ¸³èÈñ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤éÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¢§¥Ë¥Ã¥×¥ó¡ã2001¡ä¥Ë¥Ã¥×¥ó¡ã2001¡ä¤ÏÀ½Ê´¤ÎÏ·ÊÞ¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò³ô¤ò1³ô°Ê¾å»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ö¶ÈÊó¹ð½ñ¡ÊÃæ´Ö¤ÎÊó¹ð¡¢´üËö¤ÎÊó¹ð¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤ÎÍ¥ÂÔÈÎÇä¤Î°ÆÆâ¤¬Æ±Éõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥Þ¥ËÌý¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÍ¥ÂÔ²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤òÉáÃÊ¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢1³ô¤À¤±¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¢¥ê¥³¡¼¡¢ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ë¥Ã¥×¥ó¡£¤³¤ì¤é4¼Ò¤Ï¡¢Ã±¸µÌ¤Ëþ³ô¡Ê1³ô¡Ë¤Î³ô¼ç¤Ë¤â³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î4ÌÃÊÁ¤ÏÇÛÅö¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï100³ô¡ÊÃ±¸µ³ô¡Ë¤ò»ý¤Ä³ô¼ç¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ã±¸µÌ¤Ëþ³ô¤Ç1³ô¤«¤é¤Ç¤â³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢É¬Í×¤ÊÅê»ñ»ñ¶â¤Ï100Ê¬¤Î1¤ÇºÑ¤ß¡¢¤ª¼êº¢¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Ê¸¡§Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë
18ºÐ¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢25ºÐ¤ÇYahoo!³ô²ÁÍ½ÁÛÃ£¿Í¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤È¥Þ¥Í¡¼¡Ê¤ª¶â¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òSNS¤äYouTube¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¡£IQ¾å°Ì2¡ó¤ÎMENSA²ñ°÷¡£
(Ê¸:Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë)