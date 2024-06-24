Æ²°ÂÎ§¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡¢°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡ª ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦Æ²°ÂÎ§Áª¼ê¤Î·ëº§Áê¼ê¤È¤µ¤ì¤ëÌÀ¾¾Èþ¶ê¤µ¤ó¤Ï6·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÌÀ¾¾Èþ¶ê¤µ¤ó¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡ª¡Û
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¤ï¤è¡×¡Ö¤¤¤äÈþ¤·¤¹¤®¤ÆÍÏ¤±¤ë¡Á¡Á¡×¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖåºÎï¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤â¤ª´é¤âÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ß¤¯¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¡¢¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÌÀ¾¾Èþ¶ê¤µ¤ó¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡ª¡Û
¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¡¢¡×ÌÀ¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖThanks to create such an amaging moment¡Ê¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò8ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼¤È¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¼Ì¤µ¤ì¤¿¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¤¹¡£¥«¥é¡¼¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÈþ¤·¤¯¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£
»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«13Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Î¾å¤Ë¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿ÌÀ¾¾¤µ¤ó¡£»£±Æ¤ÎµÙ·ÆÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿21Æü¤Ë¤Ï¡¢»äÉþ¤È»×¤ï¤ì¤ë»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)