「美しすぎて、、」

サッカー日本代表・堂安律選手の結婚相手とされる明松美玖さんは6月23日、自身のInstagramを更新。美しいウエディングドレス姿を披露しました。明松さんは、「Thanks to create such an amaging moment(このような素晴らしい瞬間を作ってくれたおかげで)」とつづり、自身の写真を8枚載せています。カラーとモノクロで写されたウエディングドレス姿です。カラーは華やかな雰囲気があり、モノクロは落ち着いた雰囲気があります。どちらも美しくすてきです。

私服ショットも公開

コメントでは、「綺麗すぎるわよ」「いや美しすぎて溶ける〜〜」「フェイスラインが綺麗すぎる」「写真集みたい!」「綺麗に鍛え上げられているボディラインもお顔も美しすぎる」「みくちゃん素敵すぎる」「本当におめでとうございます」「美しすぎて、、」と、称賛の声が上がりました。13日の投稿では、ウエディングドレスの上に黒いジャケットを羽織った姿を披露した明松さん。撮影の休憩中だったのかもしれません。また21日には、私服と思われる姿も披露しています。とても美しいので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね!(文:橋酒 瑛麗瑠)