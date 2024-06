キッズ向けカードゲーム『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』のガシャポン「オシャレ魔女 ラブ and ベリー ミニチュアあそーとこれくしょん」が、6月第5週から順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップや量販店などで発売される。■平成世代が熱狂今回登場する「オシャレ魔女 ラブ and ベリー ミニチュアあそーとこれくしょん」は、『ラブベリ』の愛称で人気を博した『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』の筐体(きょうたい)やカードホルダーをラインナップしたアソート仕様のアイテム。

アイテムは全5種で、当時の筐体を全高約60mmのミニチュアにした「ミニ筐体チャーム」や、中にカード風のシールをセットし、カードの収録イメージを再現した「カードホルダー風チャーム」2種などがそろう。また、当時のカードのデザインを用いた「ミニミラー」2種も用意され、平成世代をはじめとする、ファンにはたまらないコレクションとなっている。【「オシャレ魔女 ラブ and ベリー ミニチュアあそーとこれくしょん」概要】発売時期:6月第5週〜順次販売場所:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店など