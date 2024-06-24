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WE DID IT AGAIN- Perri (@perrikaryal) June 23, 2024
Shadow of the Erdtree, SECOND boss, Renalla, DEFEATED with mind control, and ZERO HANDS. Absolutely INSANE
Let's gooooooooooo
If you have any questions, look at the full VOD below - I do set-up, training, and troubleshooting all LIVE pic.twitter.com/H0UpxUj8hz