イギリスのストリーマー・Perrikaryalさんが脳波コントロールを用いて、アクションRPG「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE」のボス討伐に成功した。

PerrikaryalさんはTwitchを拠点に活動するイギリスのストリーマー。EMOTIV社の脳波を読み取るデバイス「EPOC X」を用いつつ、自身でプログラミング、チューニングをすることで脳波によるコントロールを実現しており、過去には「ELDEN RING」や「フォートナイト」、「パルワールド」などをプレイしている。

今回は6月21日に発売されたばかりの「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE」をプレイし、レラーナなどのボス討伐に成功。配信のアーカイブではチューニングをしている様子や両手を合わせて“フリーハンド”の状態でゲームをプレイしている様子が映されている。

WE DID IT AGAIN



Shadow of the Erdtree, SECOND boss, Renalla, DEFEATED with mind control, and ZERO HANDS. Absolutely INSANE



Let's gooooooooooo



If you have any questions, look at the full VOD below - I do set-up, training, and troubleshooting all LIVE pic.twitter.com/H0UpxUj8hz