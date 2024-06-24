ÀÅ²¬»Ô¤Ç2024Ç¯½é¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë
24Æü¤ÎÀÅ²¬¸©Æâ¤ÏÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¸áÁ°11»þ10Ê¬¸½ºß¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ç£±ÈÖ¤Îµ¤²¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÂæ¤ÏÇ®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È24Æü¸áÁ°11»þ10Ê¬¸½ºß¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤Ç35.1ÅÙ¡¢ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç32.2ÅÙ¡¢Àîº¬ËÜÄ®¤Ç31.8ÅÙ¤Ê¤É¤È10ÃÏÅÀ¤Ç2024Ç¯ºÇ¹â¤Îµ¤²¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÁ´¹ñ¤Ç£±ÈÖ¹â¤¤µ¤²¹¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÇÃë¤´¤í¤ò¥Ôー¥¯¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤ÇÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35ÅÙ¤ÈÌÔ½ëÆü¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ä³°½Ð»þ¤Ï±êÅ·²¼¤òÈò¤±¤ë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£