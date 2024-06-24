°æ¾åºé³Ú¡¡¹ë²÷¤¹¤®¡©¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÉÕ¤±Êý¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÁÛÁü¤Î10ÇÜ¤Ï»¨¡×¡Ö°ìµ¤¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åºé³Ú¡Ê24¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖYouTube¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç»×¤¤¤¬¤±¤º¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÄ¥¤êÊý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤òÉÕ¤±¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î4ÆüÁ°¤Ë¸ø³«¤·¤¿¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢°æ¾å¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥í¥±¤ÎµÙ·ÆÃæ¤Ë¥Þ¥ë¥·¥§¤ÇÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£ÃÍÀÚ¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê"»ö·ï"¤è¤ê¤â¡¢¥í¥±¤¬½ªÎ»¤·µ¢¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç¡¢°æ¾å¤¬¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤òÉÕ¤±¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ÌÜ¤ä¸ý¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤»¤º¡¢°ìµ¤¤Ë´é¤òÊ¤¤¦ÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯»¨¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¨¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤Ä¤±¤«¤¿¾Ð¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥º¥ì¤¹¤®w¡×¤Ê¤É¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£
¡¡Â¾¤Ë¡Ö°ìµ¤¤Ë¥Ú¥È¥Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤Ä¤±¤«¤¿»¨¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ß¤Æ¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤ÉÁÛÁü¤Î10ÇÜ¤Ï»¨¤¹¤®¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ß¤Æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ä¤±¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î»¨¤µ¤Ç¤â¤Ã¤È¤µ¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£