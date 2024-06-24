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Watching easy sports makes me eat more - ScienceDirect
Will watching the Olympic Games make you eat more?
https://theconversation.com/will-watching-the-olympic-games-make-you-eat-more-231199
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