ÂæÏÑÁíÅý¡ÖÆÈºÛ¤¬¿¿¤Î°¡×¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÊ¬Î¥ÆÈÎ©ÇÉ½èÈ³»Ø¿Ë¼õ¤±
Ben Blanchard
¡ÎÂæËÌ¡¡£²£´Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï£²£´Æü¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ÏÈÈºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÈºÛÀ¯¼£¤³¤½¤¬¿¿¤Î¡Ö°¡×¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï£²£±Æü¡¢¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©ÇÉ¤Ë¤è¤ë¹ñ²ÈÊ¬Îö¹Ô°Ù¡×¤ò½èÈ³¤¹¤ë»ÊË¡¼êÂ³¤¤Î»Ø¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºÇ¹â·º¤Ï»à·º¤È¤·¤¿¡£ÆÈÎ©»Ö¸þ¤È¸«¤Ê¤¹ÍêÀ¯¸¢È¯Â¤Ç°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍêÁíÅý¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¤Þ¤ºÃæ¹ñÆîÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¹¿¿å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«Éñ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ÏÈÈºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¿¿¤Î°¤ÏÆÈºÛÀ¯¼£¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¡¢»×ÁÛ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤ò½èÈ³¤¹¤ë¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÅý°ì¡×¤ò»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬¤ÏÆÈÎ©»Ù»ý¼Ô¤ÈÃæ¹ñ¤Ï¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¡¢Ãæ²ÚÌ±¹ñ¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤òÄ¾»ë¤·¡¢Ì±¼çÅª¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹çË¡Åª¤ÊÀ¯ÉÜ¤È¸òÎ®¤·ÂÐÏÃ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ø·¸¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£