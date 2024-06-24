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¡ÚMVÈ×/CD+DVD¡ÛRZCD-67063/B ¡ï3,000(ÀÇ¹þ)
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02. SPLASH
03. SUPER DUPER DISCO
04. Sugar Blood Kiss
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06. FANTSTIC 9 (2024 ARENA TOUR ARRANGE)
¡ÚLIVEÈ× DVD/Blu-ray Disc¡Û¢¨2·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡¦FANTASTICS LIVE TOUR 2024 "INTERSTELLATIC FANTASTIC" ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
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