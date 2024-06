Petit Brabanconが8月7日、約1年ぶりの2nd EP『Seven Garbage Born of Hatred』をリリースする。同EP収録曲より「BATMAN」が6月28日、「Vendetta」が7月17日に先行配信されることは既報のとおり。このたび「BATMAN」のティザー映像が公開となったほか、本日6月24日にFM802番組『EVENING TAP』内で同楽曲が初オンエアされることが明らかとなった。

■EPグッズ『Seven Garbage Born of Hatred コレクショングッズ』



発売開始:2024年6月3日(月)より発売:MAVERICK STOREhttps://www.maverick-stores.com/petit-brabancon/seven-garbage-born-of-hatred-merch/・Seven Garbage Born of Hatred Tシャツ:¥6,000(税込)・Seven Garbage Born of Hatred プレート:¥3,500(税込)・Seven Garbage Born of Hatred アクリルコースター:¥900(税込)・Seven Garbage Born of Hatred トレイ:¥4,500(税込)・Seven Garbage Born of Hatred Pizza ステッカー:¥500(税込)・Seven Garbage Born of Hatred ボトル:¥4,000(税込)