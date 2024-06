バンダイが展開する、カプセルがフィギュアの一部になったカプセルレスのガシャポン「カプキャラ」シリーズ。

「カプキャラ」シリーズに、全高約7センチのビッグサイズで「ちいかわ」たちをフィギュア化した「カプキャラ ちいかわ」が登場します☆

バンダイ ガシャポン「カプキャラ ちいかわ」

発売予定:2024年6⽉第5週より順次

価格:1回400円(税込)

対象年齢:5才以上

種類数:全4種(ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ)

サイズ:全高約7cm

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン⾃販機シリーズ

発売元:株式会社バンダイ

バンダイのガシャポンシリーズに、カプセルがそのまま大きなマスコットになる「カプキャラ」仕様の「カプキャラ ちいかわ」が登場。

組み立てると全高約7cmになるビッグサイズフィギュアです。

机の上や棚に飾りやすいボリュームたっぷりのころんとしたフォルムで「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」の全4種がラインアップされます☆

ちいかわ

ちょっぴり泣き虫な、優しい性格の持ち主「ちいかわ」

ちょこんとお座りする姿とまん丸フォルムがかわいいフィギュアです。

ハチワレ

どうくつで生活している「ちいかわ」のともだち「ハチワレ」

センターで別れた毛色やお口からちらりとのぞく”キバ”が印象的です。

うさぎ

大声でよく叫ぶ「ちいかわ」のともだち「うさぎ」

耳をピンと立てた「うさぎ」の姿が全高約9.5センチで立体化されています。

モモンガ

おねだり上手な「モモンガ」も「カプキャラ ちいかわ」にラインナップ。

水色に染まったお鼻や耳の内側、特徴的な毛並みもしっかり再現されています。

「カプキャラ」ならではサイズ感と存在感楽しめる「ちいかわ」たちのフィギュア。

バンダイのガシャポンシリーズに2024年6⽉第5週より順次登場する「カプキャラ ちいかわ」の紹介でした☆

バルタン星人やピグモンの木彫り風フィギュア!バンダイ ガシャポン「はしもとみおのウルトラ怪獣彫ってみた。」 バルタン星人やピグモンの木彫り風フィギュア!バンダイ ガシャポン「はしもとみおのウルトラ怪獣彫ってみた。」 続きを見る

プリンやアイスなど人気スイーツを完全再現!バンダイ ガシャポン「オハヨー乳業ミニチュアチャーム」 プリンやアイスなど人気スイーツを完全再現!バンダイ ガシャポン「オハヨー乳業ミニチュアチャーム」 続きを見る

©nagano / chiikawa committee

「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全高約7センチのビッグサイズフィギュア!バンダイ ガシャポン「カプキャラ ちいかわ」 appeared first on Dtimes.