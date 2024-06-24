Á´¹âÌó7¥»¥ó¥Á¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ª¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡Ö¥«¥×¥¥ã¥é ¤Á¤¤¤«¤ï¡×
¥Ð¥ó¥À¥¤¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¥«¥×¥»¥ë¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥ë¥ì¥¹¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡Ö¥«¥×¥¥ã¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡Ö¥«¥×¥¥ã¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢Á´¹âÌó7¥»¥ó¥Á¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Ç¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¿¤Á¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¡Ö¥«¥×¥¥ã¥é ¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡Ö¥«¥×¥¥ã¥é ¤Á¤¤¤«¤ï¡×
È¯ÇäÍ½Äê¡§2024Ç¯6⽉Âè5½µ¤è¤ê½ç¼¡
²Á³Ê¡§1²ó400±ß(ÀÇ¹þ)
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§5ºÍ°Ê¾å
¼ïÎà¿ô¡§Á´4¼ï¡Ê¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¡¢¥â¥â¥ó¥¬¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó7cm
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢´á¶ñÇä¾ì¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢²ÈÅÅÅ¹¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó⾃ÈÎµ¡¥·¥ê¡¼¥º
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¥«¥×¥»¥ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç¤¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥«¥×¥¥ã¥é¡×»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥«¥×¥¥ã¥é ¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤ÈÁ´¹âÌó7cm¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£
´ù¤Î¾å¤äÃª¤Ë¾þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¡×¡Ö¤¦¤µ¤®¡×¡Ö¥â¥â¥ó¥¬¡×¤ÎÁ´4¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¤Á¤¤¤«¤ï
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êµã¤Ãî¤Ê¡¢Í¥¤·¤¤À³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×
¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤ªºÂ¤ê¤¹¤ë»Ñ¤È¤Þ¤ó´Ý¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥Á¥ï¥ì
¤É¤¦¤¯¤Ä¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Î¤È¤â¤À¤Á¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¡×
¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÊÌ¤ì¤¿ÌÓ¿§¤ä¤ª¸ý¤«¤é¤Á¤é¤ê¤È¤Î¤¾¤¯¡É¥¥Ð¡É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¤¦¤µ¤®
ÂçÀ¼¤Ç¤è¤¯¶«¤Ö¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Î¤È¤â¤À¤Á¡Ö¤¦¤µ¤®¡×
¼ª¤ò¥Ô¥ó¤ÈÎ©¤Æ¤¿¡Ö¤¦¤µ¤®¡×¤Î»Ñ¤¬Á´¹âÌó9.5¥»¥ó¥Á¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥â¥ó¥¬
¤ª¤Í¤À¤ê¾å¼ê¤Ê¡Ö¥â¥â¥ó¥¬¡×¤â¡Ö¥«¥×¥¥ã¥é ¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¿å¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¤ªÉ¡¤ä¼ª¤ÎÆâÂ¦¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÌÓÊÂ¤ß¤â¤·¤Ã¤«¤êºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥×¥¥ã¥é¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥º´¶¤ÈÂ¸ºß´¶³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¿¤Á¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë2024Ç¯6⽉Âè5½µ¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥«¥×¥¥ã¥é ¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
Â³¤¤ò¸«¤ë
Â³¤¤ò¸«¤ë
©nagano / chiikawa committee
¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post Á´¹âÌó7¥»¥ó¥Á¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ª¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡Ö¥«¥×¥¥ã¥é ¤Á¤¤¤«¤ï¡× appeared first on Dtimes.