¡ÖÂ¤Ê¤Ã¤¬¤Ã¡ª¡×¥¢¥ó¥ß¥«¡¢°µÅÝÅªÈþµÓ¤ò¸«¤»¤¿ÀÖ¥³¡¼¥Ç¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÈþ¤·¤¤¤ª»ÐÍÍ¡×
6·î23Æü¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µÅÝÅªÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿ÀÖ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«
¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¼«¿È¤¬È¯Çä¤·¤¿¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÆü¤á¤¯¤ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼ º£Æü¤â¥¢¥ó ¥ß¥«¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡õ¤ªÅÏ¤·²ñ¤òÂçºå¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤ë°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¤ªÎé¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤ª´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢Ì¾¸Å²°¤«¤é¡¢»Í¹ñ¤«¤é¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤«¤é¤âÂô»³¶î¤±¤Ä¤±¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÍè½µ¤ÏÅìµþ¤Ç¤¹ ¥Ï¥°¤ä¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò¹Í¤¨¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ¤Ê¤Ã¤¬¤Ã¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤ª»ÐÍÍ¡×¡Ö¥ß¥«¤µ¤óÈþµÓ¤ÇÄ¶ÀäÈþ¿Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°áÁõ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡¢1993Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¥³¥ì½é»²²Ã¸å¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¢»þ¤Ë¤Ï²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¡¦¥É¥é¥Þ¡¦CM½Ð±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë