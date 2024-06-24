¡ÖPOCO Pad¡×24ÆüÈ¯Çä¡¢¡ÖSnapdragon 7s Gen 2¡×ÅëºÜ¤Ç4.5Ëü±ß
¡¡¥·¥ã¥ª¥ß¡ÊXiaomi¡Ë¤Ï¡¢POCO¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖPOCO Pad¡×¤ò6·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï4Ëü4800±ß¡£
¡ÖSnapdragon 7s Gen 2¡×ÅëºÜ¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È
¡¡¡ÖPOCO Pad¡×¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ï¥¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPOCO¡×¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢Ìó12.1¥¤¥ó¥Á¤Î±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ê2560¡ß1600¡¢16:10¡Ë¤òÅëºÜ¡¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ï¡ÖQualcomm Snapdragon 7s Gen 2¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥â¥êー¤Ï8GB¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï256GB¡£³°Éô¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÏºÇÂç1.5TB¤Þ¤Ç¤ÎmicroSD¥«ー¥É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡5·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Æ±¼Ò¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤äXiaomi ¸ø¼° ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¢Amazon.co.jp¤Ç¡ÖPOCO F4 GT¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ë¡¢¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖPOCO F6 Pro¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖPOCO Pad¡×¹ØÆþ»þ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë2000±ß³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ç6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖPOCO Pad¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥æー¥¶ーÀèÃå400¿Í¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£