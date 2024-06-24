¥í¥·¥¢ÆîÉô¤ÇÉðÁõ½¸ÃÄ¤¬¶µ²ñ¤Ê¤É½±·â¡¡·Ù»¡´±¤é16¿Í»àË´
¥í¥·¥¢ÆîÉô¤Î¥À¥²¥¹¥¿¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç23Æü¡¢ÉðÁõ½¸ÃÄ¤¬¶µ²ñ¤Ê¤É¤ò½±·â¤·¡¢·Ù»¡´±¤é16¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆîÉô¥À¥²¥¹¥¿¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç23Æü¡¢¶µ²ñ¤ä·Ù»¡½ð¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÉðÁõ½¸ÃÄ¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·úÊª¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¡¢±ÇÁü¤«¤é¤Ï¡¢±ê¤È¹õ±ì¤¬·ã¤·¤¯Î©¤Á¾å¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¥í¥·¥¢Åö¶É¤ÎÈ¯É½¤È¤·¤Æ¡¢°ìÏ¢¤Î½±·â¤Ç·Ù»¡´±¤ä»Êº×¤ò´Þ¤à¾¯¤Ê¤¯¤È¤â16¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥·¥¢Åö¶É¤Ï¡¢ÉðÁõ½¸ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤ò»¦³²¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£