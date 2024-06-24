µÒ¤«¤é¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡È¥«¥¹¥Ï¥é¡É¡¡ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¸¡Æ¤²ñµÄ¤òÀßÃÖ¡¡Ç¯Æâ¤Î¾òÎã°ÆÄó½Ð¸«¿ø¤¨µÄÏÀ¡¡ËÌ³¤Æ»
µÒ¤«¤é½¾¶È°÷¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¾òÎãÀ©Äê¤Ë¸þ¤±¡¢Æ»µÄ²ñ¤Î³Æ²ñÇÉ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸¡Æ¤²ñµÄ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»µÄ²ñ¤Ç£²£´Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÆË½¤ÊµÒ¤«¤é¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ê¤É¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¾òÎãÀ©Äê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢Âè£±²óÌÜ¤Î¸¡Æ¤²ñµÄ¤Ç¤¹¡£
Æ»µÄ²ñ¤ÎÁ´£¶²ñÇÉ¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦Æ»Ì±²ñµÄ¤¬¼¨¤·¤¿¾òÎã°Æ¤ÎÁÇ°Æ¤äº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇ°Æ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤ä·¼È¯³èÆ°¤Ê¤É¤ò´ðËÜÅª¤Ê»Üºö¤È¤·¡¢Æ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ½èÊý¿Ë¤òÄê¤á¤¿»Ø¿Ë¤ÎºöÄê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯Æâ¤Î¾òÎã°ÆÄó½Ð¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢º£¸å¡¢µÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£