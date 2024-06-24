Ì¾¤â¤Ê¤2¤Á¤ã¤ó¤Í¤é¡¼¤¬»Ä¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¡Ä¡ÖÀ¸¥Ô¡¼¥Þ¥óºÇ¶¯¤Î¿©¤ÙÊý¡×¤È¤Ï¡©¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÏ·¿Í²ñ´¶ÎÞ¡Ö¸åÀ¤¤Þ¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤®¤¿¤¤¡×
²û¤«¤·¤Î2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¥ì¥·¥Ô¤¬SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¤Íè¤ËÅÁ¾µ¤·¤¿¤¤¥ì¥·¥Ô¡ÖÀ¸¥Ô¡¼¥Þ¥óºÇ¶¯¤Î¿©¤ÙÊý¡×
¡Öº£Ç¯¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢À¸¥Ô¡¼¥Þ¥óºÇ¶¯¤Î¿©¤ÙÊý¡£ÂÀ¸Å¤Î»þÂå¡¢2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤ËÃ¯¤«¤¬½ñ¤¹þ¤ó¤À¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ä¸å¤ÎÀ¤¤Þ¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤´¤¦¡ÄÈþÌ£¤¹¤®¤ë¡Ä¡£¡×¤È·ï¤Î¥ì¥·¥Ô¡ÖÀ¸¥Ô¡¼¥Þ¥óºÇ¶¯¤Î¿©¤ÙÊý¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÃæÌî¤µ¤ó¡Ê@pisiinu¡Ë¡£
¡þ¡¡¡þ
(ÆÉ¤ó¤À¤éÀäÂÐ¤Ëºî¤Ã¤Æ¿©¤¦¤³¤È)
¥Ô¡¼¥Þ¥ó3¸Ä¤ò½ÄÀÚ¤êÉý1¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤
¥È¥Þ¥ÈÈ¾Ê¬¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀÚ¤ë
Î¾Êý¤È¤â¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¤Ö¤Ã¤«¤±¤ÆÏÂ¤¨¤È¤¯
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂ¿¤á¤Ë¤·¤¤¤Æ¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤òÅêÆþ¡¢ÆÚ¥³¥Þ(¼ê¤Î¤Ò¤é°ìÇÕ¤°¤é¤¤)¤È°ì½ï¤ËßÖ¤á¤Æ±ö¥³¥·¥ç¥¦¥Ô¡¼¥Þ¥óÃ£¤Î¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÇ®¡¹¤Î±ö¥³¥·¥ç¥¦ÆÚ¥³¥ÞÅêÆþ¡¢¥¬¥µ¤Ã¤Èº®¤¼¤Æ´°À®!
¥Ô¡¼¥Þ¥ó·ù¤¤¤ÎÍ§¿Í¤¬¡ÖÀ¸¤Î¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ¥Ã¡×¤È¤à¤µ¤Ü¤ê¿©¤Ã¤¿ÎÁÍý¤À¡£
¿©¤¨! ¤½¤·¤Æ²¶¤Ë¤Ò¤¶¤Þ¤º¤±!!! ¡É
¡þ¡¡¡þ
¤«¤Ä¤Æ¤Î2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¡£ÃæÌî¤µ¤ó¤Ï¼ÂºÝ¤ËÄ´Íý¤µ¤ì¤¿´°À®ÉÊ¤Î²èÁü¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¸¤Î¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¥È¥Þ¥È¤ÈßÖ¤á¤¿ÆÚÆù¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÏÈó¾ï¤ËÈþÌ£¤·¤½¤¦¤À¡£
ÃæÌî¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¡©
ÃæÌî¡§¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤«¤é2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¤Í¡¢¤É¤³¤ÎÈÄ¤Ç½Ð¤¿¤«¤Ïµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Ë¥å¡¼Â®VIP¤«¤Ê¡©¤É¤ÎÈÄÈ¯¾Í¤Ê¤Î¤«ËÍ¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÎÁÍý¾å¼ê¤ÎËÍ¤ÎÍ§¿Í¤¬2017Ç¯¤Î²Æ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì°ÊÍèËèÇ¯ºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡£
¡¼¡¼¤³¤ÎÎÁÍý¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
ÃæÌî¡§À¸¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ò²ÃÇ®¤·¤¿Êý¤¬¤ª¤¤¤·¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÎÉ¤¯¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¾Æ¤¤¤¿Æù¤È¤½¤ÎÌý¤ò¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤È»ÝÌ£¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÇ®¤¤¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤«¤±¤¿¥Ô¡¼¥Þ¥ó¥µ¥é¥À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
À¸¥µ¥é¥À¤Î¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê´¶¤¬ºÇ¹â¤À¤·¶ì¤ß¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¤·¡¢Æù¸ü¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤òÎä¤ä¿å¤Ç¤·¤á¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¶ñºà¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤¿Êý¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼Åê¹Æ¤ÎÈ¿¶Á¤Ø¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃæÌî¡§2017Ç¯¤ÎÅê¹Æ°ÍÍê¡¢ËèÇ¯¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â³ÎÎ¨¤ÇËèÇ¯¥Ð¥º¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ´¶¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¸¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ï¶ì¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤Ãæ¹âÇ¯¤ÎÊý¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ÉÂ¾¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤âÍ§¿Í¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Ì¾¤â¤Ê¤2¤Á¤ã¤ó¤Í¤é¡¼¤Î»Ä¤·¤¿ºÇ¶¯¤Î¿©¤ÙÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÏ·¿Í²ñ¤È¤·¤Æ¤Ïº£¸å¤â¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¹¤áÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£À¸¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤¬ÈþÌ£¤·¤¤µ¨Àá¤Î¤¦¤Á¤Ë¡£
¡þ¡¡¡þ
SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é
¡ÖÈþÌ£¤¤¡ÄÈþÌ£¤¤¤ï¤³¤ì¡ÄÈ¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿¡Ä¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥ê¥Ô¡¼¥È¤¹¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¾ïÈ÷¤¹¤ë¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãßÖ¤á¤¿¤¤¤±¤ÉñÙ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×
¡Öº£½µ¸«¤Æ»Ý¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤éºî¤Ã¤¿¤è¡ªÉáÄÌ¤ËÀ¸¥Ô¡¼¥Þ¥ó¹¥¤¤Ê¤ó¤ÇÎÉ¤¤Ì£¤Ç¤·¤¿ Ãë¥Ó¡¼¥ë¤¦¤á¤§¡×
¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò°ìÅÙ¤ª¤¿¤á¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë