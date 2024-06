【「CALL OF DUTY」シリーズ「ガンダム」シリーズコラボ】コラボ期間:6月2日~9月4日

バンダイナムコの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」と、ACTIVISIONの「CALL OF DUTY(コール オブ デューティ)」シリーズの新たなコラボビジュアルが6月24日に公開された。

今回のコラボでは、「CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3」、「CALL OF DUTY: WARZONE」、「CALL OF DUTY: WARZONE MOBILE」の3作において、「ガンダム」シリーズに登場するモビルスーツをモチーフとした新スキンなどが同梱されるバンドルが登場。コラボ期間は9月4日までとなっている。

公開されたビジュアルは北米プロモーション用で、イラストを担当したのはイラストレーター/グラフィックデザイナーのumegrafix氏。コラボでゲーム内に登場するオペレータースキン「RX-78-2 ガンダム」が描かれている。

□GUNDAM.INFO「ガンダムシリーズ×「CALL OF DUTY」シリーズコラボビジュアル公開!」のページ

(C)SOTSU・SUNRISE

(C)SOTSU・SUNRISE・MBS

(C) 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, MODERN WARFARE, and CALL OF DUTY WARZONE are trademarks of Activision Publishing, Inc.