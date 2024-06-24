¡ÖCoD¡×¡ß¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¥³¥é¥Ü¤ÎËÌÊÆ¥×¥í¥â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡ª¥¤¥é¥¹¥ÈÃ´Åö¤Ïumegrafix»á¡£¡ÖRX-78-2 ¥¬¥ó¥À¥à¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë
¥³¥é¥Ü´ü´Ö¡§6·î2Æü～9·î4Æü
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¤Î²£ÃÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¡¢ACTIVISION¤Î¡ÖCALL OF DUTY¡Ê¥³ー¥ë ¥ª¥Ö ¥Ç¥åー¥Æ¥£¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬6·î24Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡ÖCALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3¡×¡¢¡ÖCALL OF DUTY: WARZONE¡×¡¢¡ÖCALL OF DUTY: WARZONE MOBILE¡×¤Î3ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¿·¥¹¥¥ó¤Ê¤É¤¬Æ±º¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥³¥é¥Ü´ü´Ö¤Ï9·î4Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏËÌÊÆ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÍÑ¤Ç¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー/¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Îumegrafix»á¡£¥³¥é¥Ü¤Ç¥²ー¥àÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¥¹¥¥ó¡ÖRX-78-2 ¥¬¥ó¥À¥à¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢GUNDAM.INFO¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥·¥êー¥º¡ß¡ÖCALL OF DUTY¡×¥·¥êー¥º¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª¡×¤Î¥Úー¥¸
CALL OF DUTY¡ßGUNDAM¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª- ¥¬¥ó¥À¥à45¼þÇ¯ (@gundam_45th) June 24, 2024
¸½ºß¡Ø#µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤È¡Ø#¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î2¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡ª
¢§µæ¶Ë¤ÎFPS #CallofDuty ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤éhttps://t.co/L383hBpBin
¢§45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¬¥ó¥À¥à¥·¥êー¥º¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤éhttps://t.co/BuVdViI1zn pic.twitter.com/2R0sHuxWaM
(C)SOTSU¡¦SUNRISE
(C)SOTSU¡¦SUNRISE¡¦MBS
(C) 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, MODERN WARFARE, and CALL OF DUTY WARZONE are trademarks of Activision Publishing, Inc.