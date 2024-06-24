ÊÆ¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¡¼¤ÎÈîËþÌô¡¢¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Ë¤â¸ú²Ì
Patrick Wingrove
[£²£±Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÀ½ÌôÂç¼ê¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¡¼¤Ï£²£±Æü¡¢ÈîËþ¾É¼£ÎÅÌô¡Ö¥¼¥Ã¥×¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ê°ìÈÌÌ¾¥Á¥ë¥¼¥Ñ¥Á¥É¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²¤Ä¤Î¸å´üÎ×¾²»î¸³¤ÇÃæÅùÅÙ¤«¤é½ÅÅÙ¤ÎÊÄºÉÀ¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¡Ê£Ï£Ó£Á¡Ë¾É¸õ·²´µ¼Ô¤ÎºÇÂç£µ£²¡ó¤Ç¾É¾õ¤Î²ò¾Ã¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¡¼¤Ï£´·î¡¢¥¼¥Ã¥×¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬£Ï£Ó£Á´µ¼Ô¤ÎÉÔµ¬Â§¤Ê¸ÆµÛ¤ÎÈ¯À¸²ó¿ô¤òºÇ½é¤Î»î¸³¤Ç£µ£µ¡ó¡¢£²ÈÖÌÜ¤Î»î¸³¤Ç£¶£²¡¥£¸¡ó¸º¾¯¤µ¤»¤¿¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î»î¸³¤Ç¤Ï´µ¼Ô¤Ë¤Ï¥Á¥ë¥¼¥Ñ¥Á¥É¤òÃ±ÆÈ¤ÇÅêÍ¿¤·¡¢£²ÈÖÌÜ¤Î»î¸³¤Ç¤ÏÆ±Ìô¤È¡¢¿çÌ²Ãæ¤Ëµ¤Æ»¤ò³«¤¤¤ÆÇÙ¤Ë¶õµ¤¤òÁ÷¤ê¹þ¤à»ýÂ³Åªµ¤Æ»ÍÛ°µ¡Ê£Ð£Á£Ð¡ËË¡¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÊÆÅüÇ¢ÉÂ³Ø²ñ¤Î³Ø½Ñ²ñ¹ç¤ÇÎ¾»î¸³·ë²Ì¤ÎÁ´ÍÆ¤òÈ¯É½¡£¥Á¥ë¥¼¥Ñ¥Á¥É¤òÃ±ÆÈ¤ÇÅêÍ¿¤·¤¿´µ¼Ô¤Ç¤Ï£´£³¡ó¡¢Æ±Ìô¤È£Ð£Á£Ð¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿´µ¼Ô¤Ç¤Ï£µ£±¡¥£µ¡ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£Ï£Ó£Á¾É¸õ·²¤Î¾É¾õ¤¬²ò¾Ã¤·¤¿¡£
¼À´µ²ò¾Ã¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢¿çÌ²Ãæ¤Î¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¤¤«Ìµ¸ÆµÛ¤Î¾õÂÖ¤¬£±»þ´ÖÅö¤¿¤ê£µ²óÌ¤Ëþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿çÌ²Ãæ¤Î¤³¤¦¤·¤¿¾É¾õ¤¬£µ¨¡£±£´²ó¤ÇÆüÃæ¤Ë²áÅÙ¤ÎÌ²µ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£
¥×¥é¥»¥Ü¡Êµ¶Ìô¡Ë·²¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î»î¸³¤Ç£±£´¡¥£¹¡ó¡¢£²ÈÖÌÜ¤Î»î¸³¤Ç¤Ï£±£³¡¥£¶¡ó¤Ç¾É¾õ¤Î²ò¾Ã¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤¿¡£
¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¡¼¤ÏÊÆ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡Ê£Æ£Ä£Á¡Ë¤Ë¥Á¥ë¥¼¥Ñ¥Á¥É¤ò£Ï£Ó£Á¾É¸õ·²¤Î¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¾µÇ§¿½ÀÁ¤·¤¿¡£º£¸å¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë³¤³°¤ÎÅö¶É¤Ë¤â¿½ÀÁ¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¥Á¥ë¥¼¥Ñ¥Á¥É¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê°ÂÁ´À¤Ï²áµî¤Î»î¸³¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Ç¡¢ºÇ¤âÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤ÉûºîÍÑ¤Ï²¼Î¡¡¢ ÅÇ¤µ¤¡¢ÓÒÅÇ¡¢ÊØÈë¤À¤Ã¤¿¡£