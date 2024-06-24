¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¥«¥Ê¥À¡¡½é¤Î·è¾¡¤ØÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¡Ú¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û
À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×16¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëºÇ¶¯¹ñ·èÄêÀï¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÎÃË»ÒÂç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡¤Î¥«¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö28Æü¤Ë¡¢¥«¥Ê¥À¡ÊÆ±9°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Æ±Æü¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡ÊÆ±1°Ì¡Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÀï¤¤¡¢29Æü¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡ÊÆ±4°Ì¡Ë¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¡ÊÆ±7°Ì¡Ë¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡ÊÆ±3°Ì¡Ë¤È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ê8°Ì¡Ë¤¬Àï¤¦¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÂç²ñ½ç°Ì¤Î¾å°Ì7¥Á¡¼¥à¡¢·×8¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Éé¤±¤ì¤ÐÇÔÂà¤È¤Ê¤ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤òÄÌ»»9¾¡3ÇÔ¡¢Âç²ñ½ç°Ì¤ò4°Ì¤È¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
½à¡¹·è¾¡¤òÀï¤¦¥«¥Ê¥À¤È¤ÏÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3½µ¤Î½éÀï¡Ê18Æü¡Ë¤ÇÂÐÀï¡£²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤«¤é¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤â¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2¡¼3¡Ê21-25¡¢25-20¡¢15-25¡¢25-20¡¢10-15¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÀ¤³¦Âç²ñ46Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖºòÇ¯°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¡×¡ÊÀÐÀîÍ´´õ¡Ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢º£Ç¯¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½÷»Ò¤ËÂ³¤½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ØÄ©¤à¡£
¢¨À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï6·î24Æü12»þ»þÅÀ