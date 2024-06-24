¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¡¦¥³¥Ã¥×¡ÙÂè5ÃÆ¡¢¤¹¤Ç¤Ë´ë²è³«È¯Ãæ¡ª¥¨¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¤¬Ç§¤á¤ë
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¡¦¥³¥Ã¥×¡Ù30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¡¦¥³¥Ã¥×¡§¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢Áá¤¯¤âÂè5ÃÆ¤Î´ë²è³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ç±é¤Î¥¨¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¤¬Variety¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1984Ç¯¤ËÂè1ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¡¦¥³¥Ã¥×¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥È¥í¥¤¥È»Ô·Ù¤Î·¿ÇË¤ê¤Ê·º»ö¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥ê¡¼¡Ê¥¨¥Ç¥£¡Ë¤¬¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£1987Ç¯¤Ë2ºîÌÜ¡¢1994Ç¯¤Ë3ºîÌÜ¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¸å¡¢30Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ4ºîÌÜ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö20Æü¤Ë¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¨¥Ç¥£¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂ³ÊÔ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÈà¤é¡ÊÀ½ºî¿Ø¡Ë¤¬´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÁ´¤Æ¤¬Â·¤¨¤Ð¡¢¤â¤¦1ËÜ»£¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥«¥¤¥Þ¡¼¤â¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±¥µ¥¤¥È¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¤Æ¤ÏÂè4ÃÆ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Âè4ÃÆ¤Ï·à¾ì¸ø³«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢7·î3Æü¤è¤êNetflix¤ÇÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÁÒËÜÂóÌï¡Ë