½ë¤¯¤Æ²Æ¥Ð¥Æµ¤Ì£¤ÎÆü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª ¤µ¤Ã¤Ñ¤ê°û¤á¤ë¡Ø¥Ó¥¹¥È¥í¶æ³ÚÉô Îä¤¿¤¤¥È¥Þ¥È¤Î¥¹¡¼¥×¡Ù¡Ø¥Ó¥¹¥È¥í¶æ³ÚÉô Îä¤¿¤¤¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î¥¹¡¼¥×¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð
¼¾µ¤¤ä½ë¤µ¤Ç¿©Íß¤¬½Ð¤Ê¤¤»þ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÎäÀ½¥¹¡¼¥×¡Ø¥Ó¥¹¥È¥í¶æ³ÚÉô Îä¤¿¤¤¥È¥Þ¥È¤Î¥¹¡¼¥×¡Ù¡Ø¥Ó¥¹¥È¥í¶æ³ÚÉô Îä¤¿¤¤¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î¥¹¡¼¥×¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡ª ÂÞ¤Î¤Þ¤ÞÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤¹¤À¤±¤ÇÈþÌ£¤·¤¯°û¤á¤ÆÊØÍø¤Ê¥ì¥È¥ë¥È¥¹¡¼¥×¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý¤À¤«¤é¡¢²Æ¥Ð¥Æ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎä¤ä¤·¤¿¤é¤µ¤Ã¤½¤¯¤ª¤¿¤á¤·¤·¤è¤¦¡£
¢£²Æ¥Ð¥Æ¤Ë¡ª ¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý
´ÝÂç¿©ÉÊ¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥à¤ä¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤Î¿©Æù²Ã¹©ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÁíºÚ¤ä¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÁí¹ç¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡£º£²ó¤ÏÆ±¼Ò¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¡ÖÎäÀ½¥¹¡¼¥×¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ø¥Ó¥¹¥È¥í¶æ³ÚÉô Îä¤¿¤¤¥È¥Þ¥È¤Î¥¹¡¼¥×¡Ù¡Ø¥Ó¥¹¥È¥í¶æ³ÚÉô Îä¤¿¤¤¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î¥¹¡¼¥×¡Ù¡Ê³Æ450g¡Ê150g¡ß3ÂÞ¡Ë¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ³Æ480±ß¡¦È¯ÇäÃæ¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥ì¥È¥ë¥È¾¦ÉÊ¡Ö¥Ó¥¹¥È¥í¶æ³ÚÉô¡×¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿ÎäÀ½¥¹¡¼¥×¡£ÂÞ¤Î¤Þ¤ÞÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¯°û¤á¤ë¡¢²Æ¾ì¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý¤¬ÆÃÄ¹¤Î¾¦ÉÊ¤À¡£
¤¤¤º¤ì¤â1ÂÞ¤Ë3¿©Ê¬Æþ¤ê¡£¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥¦¥ÁÂÞ¤Ï¡¢¾ï²¹ÊÝÂ¸¤âOK¤À¡£
¡Ø¥Ó¥¹¥È¥í¶æ³ÚÉô Îä¤¿¤¤¥È¥Þ¥È¤Î¥¹¡¼¥×¡Ù¤Ï¡¢¹áÌ£ÌîºÚ¤È´°½Ï¥È¥Þ¥È¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÎä¤¿¤¤¥È¥Þ¥È¥¹¡¼¥×¡£
¸¶ºàÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Æ¡¼¥ª¥Ë¥ª¥ó¤äÌîºÚ¥Ú¡¼¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´°½Ï¥È¥Þ¥È¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿»ÀÌ£¤È¹áÌ£ÌîºÚ¤ÎÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Ó¥¹¥È¥í¶æ³ÚÉô Îä¤¿¤¤¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î¥¹¡¼¥×¡Ù¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥³¥¯¤È¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÎä¤¿¤¤¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î¥¹¡¼¥×¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¥³¡¼¥ó¤ÎÎ³¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥¹¡¼¥×¤â¾ï²¹¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯°û¤á¤ë¤¬¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤¹¤È¤è¤ê°ìÁØÈþÌ£¤·¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¡£Îä¤ä¤·¤¿¤é¤µ¤Ã¤½¤¯¤ª¤¿¤á¤·¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¢£Ì£¤ï¤¤½½Ê¬¡£¥°¥Ó¥°¥Ó°û¤á¤ë¤Î¤É±Û¤·
¤Þ¤º¤Ï¡Ø¥Ó¥¹¥È¥í¶æ³ÚÉô Îä¤¿¤¤¥È¥Þ¥È¤Î¥¹¡¼¥×¡Ù¤ò¤ª¤¿¤á¤·¤·¤è¤¦¡£
ÂÞ¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¡£¤Û¤ó¤Î¤ê»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤À¡£
¤Ò¤È¸ý°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌîºÚ¤Î¥³¥¯¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡ª
¥È¥Þ¥È¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ÈÌîºÚ¤Î»Ý¤ß¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤À¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¹¢¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤É±Û¤·¡£¥°¥Ó¥°¥Ó°û¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¥½¥Æ¡¼¥ª¥Ë¥ª¥ó¤ä¹áÌ£ÌîºÚ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç»¤¤´Å¤µ¤¬Ì£¤ï¤¨¤¿¡£
¤Ä¤Å¤¤¤Æ¡Ø¥Ó¥¹¥È¥í¶æ³ÚÉô Îä¤¿¤¤¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î¥¹¡¼¥×¡Ù¤ò¤ª¤¿¤á¤·¤·¤è¤¦¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤í¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ÎÎ³¤¬¥´¥í¥´¥í¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý¤Ç¤Î¤É±Û¤·¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡£¥³¡¼¥óÎ³¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤âÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤À¡ª
Ì£¤Ï¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¡£¥¯¥»¤¬Ìµ¤¤¤¿¤á¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤´¹âÎð¼Ô¤Þ¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥³¡¼¥óÎ³¤Ï¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÄ½¤µ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ÇËþÂ´¶¤¬Áý¤¹»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¢£ÎÃ¤·¤²¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ
¡Ø¥Ó¥¹¥È¥í¶æ³ÚÉô Îä¤¿¤¤¥È¥Þ¥È¤Î¥¹¡¼¥×¡Ù¡Ø¥Ó¥¹¥È¥í¶æ³ÚÉô Îä¤¿¤¤¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î¥¹¡¼¥×¡Ù¤Ï¡¢¿©Íß¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤Æü¤ä²Æ¥Ð¥Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤âÍê¤ì¤ë°ìÉÊ¤À¡£½ë¤¤»þ´ü¤ËÄ´Íý¤ò¤»¤º¤Ë°û¤á¤ë¤Î¤âÈó¾ï¤Ë¥°¥Ã¥É¡ª 1ÂÞ¤ò²ÈÂ²¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ÆÄ«¿©¤äÍ¼ÈÓ¤Î°ìÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
¹ØÆþ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤Ç¡£ÎÃ¤·¤²¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨PRµ»ö¤Ë¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Î½ê´¶¡¢´¶ÁÛ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ²Á³Ê¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µ»ö¤Ï´ÝÂç¿©ÉÊÄó¶¡¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£