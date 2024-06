LE SSERAFIMがデビューしてから2年。1stミニアルバム『FEARLESS』からリリース作品が3作連続でミリオンセラーを達成し、初単独ツアーの開催、最新作品となる3rdミニアルバム『EASY』のタイトル曲「EASY」は米Billboard「Hot 100」で自身初のチャートインを果たすなど、この期間に彼女たちが成し遂げてきた偉業、刻んだ新たな歴史は数多い。

(関連:【写真】LE SSERAFIM・KIM CHAEWONの美しい横顔)

そして、LE SSERAFIMは6月29日より日本で初となるファンミーティング『LE SSERAFIM FAN MEETING 'FEARNADA' 2024 S/S - JAPAN』を開催する。今回リアルサウンドでは、このファンミーティングの開催を記念して、メンバー5人にソロインタビュー。連載形式で5週にわたってお届けしていく。

Vol.1となる初回は、グループのリーダー・KIM CHAEWON。デビューからの2年を振り返りながら、着実に“LE SSERAFIM”としての強固な強さと自信を手繰り寄せてきた5人のあいだにある絆、『コーチェラ』出演から『FEARNADA』の日本開催への期待まで、じっくり答えてくれた。

■ステージを重ねて表現できるようになった「IM FEARLESS」の意味

――デビューから2年が経ちました。この2年のあいだで、みなさんが個人的に「いちばん成長した」と思う部分はどこですか?

KIM CHAEWON:「パフォーマンスを楽しむ気持ち」を忘れずにステージをお見せできるようになったのがいちばん成長した部分だと思います。デビュー前やデビュー当初は、ステージ上で緊張して、思い切りパフォーマンスを楽しむことが難しかったのですが、今は、特にファンの皆さんの前でパフォーマンスをする時、集中していながらも楽しむ気持ちを忘れないようにパフォーマンスすることができます。

――その成長した部分は、どんなふうに磨いていきましたか?

KIM CHAEWON:さまざまな舞台を経験していくうちに、自然にステージを楽しむ方法を見出したような気がします。

――デビューからの活動期間において、メンバーのみなさんが主観的にLE SSERAFIMにとっていちばん印象的だったと思うステージがあれば教えてください。

KIM CHAEWON:2022年、デビュー後初めて出演した年末の授賞式のステージが印象に残っています。一生懸命練習したステージでもあり、パフォーマンスに対するいい反応をたくさんいただけてとても嬉しかった記憶があります。

――グループ結成初期から今に至るまで、作品のリリースやそのコンセプトを昇華していく過程で、グループ名にも込められている「IM FEARLESS」=“世のなかの視線に揺らぐことなく恐れずに前に進む”という意味はメンバーの皆さんにとっての捉え方や体現の仕方などに変化はありましたか? どのようにして、ご自身のなかに「IM FEARLESS」というワードが浸透してきたのでしょうか。

KIM CHAEWON:デビューする前にメンバーと一緒に練習しながら「IM FEARLESS」というワードにふさわしいチームになったと思いますし、多様なステージに立つことで「IM FEARLESS」が持つ意味をより上手く表現できるようになったと思います。

■『コーチェラ』ではナイル・ロジャースと共演「本当に光栄でした」

――最新作品でもある3rdミニアルバム『EASY』は、メンバーの内面にフォーカスを当て、素直で人間的なLE SSERAFIMを見せたミニアルバムで、これまでのコンセプトでもあった“強さ”もありつつ、正直な姿や内面の悩みも垣間見えました。初めて強さの裏側/根源を見せた作品でしたが、活動を振り返るとグループの“強さ”や“強み”はどこにあると思いますか? その理由もあわせて教えてください。

KIM CHAEWON:さまざまな経験をしてきたメンバーたちがそれぞれ異なる魅力を持っているので、多彩なチームの姿をお見せできるのがグループの強みだと思います。

――1stスタジオアルバム『UNFORGIVEN』収録のファンソング「피어나 (Between you, me and the lamppost)」はメンバー全員で作詞に参加されましたが、3rdミニアルバム『EASY』でもメンバーそれぞれが作詞を手掛けました。「Swan Song」は、「すべてを簡単に手に入れたように見えても、実は見えないところで必死に努力して血と汗を流している」ということを語った楽曲でしたが、これまでの道のりで、LE SSERAFIMのメンバーであるからこそ努力したこと、大変だったことなどはありましたか?

KIM CHAEWON:LE SSERAFIMのリーダーとしてメンバーとたくさん会話するようにしていますが、メンバーそれぞれがお互いに支え合いながら一生懸命に努力していると思います。わたしたちの努力や舞台裏での悩みなどが「Swan Song」の歌詞に表現されています。

――2023年は『UNFORGIVEN』のカムバックをはじめ、初の単独ツアー、全英語詞シングル「Perfect Night」リリースからアメリカでの活動、また日本デビューを経て2年連続での『NHK紅白歌合戦』の出場など、活動の幅が広がった年だったと思います。振り返ると、どのような一年でしたか?

KIM CHAEWON:海外のステージでパフォーマンスする機会が多く、本当にありがたい一年だったと感じています。特に、どんなステージに立っていてもFEARNOTの皆さんがわたしたちを応援してくれて、力をくださるのがいちばん幸せだと感じますし本当に感謝しています。

――今年の活動としては、先ほどの通り3rdミニアルバム『EASY』でのカムバック、そしてアメリカでも活動しました。大きなステージを前に、プレッシャーや負担を目の当たりにしたり、『コーチェラ』だけで披露するパフォーマンスも準備し、その期間はとてもたいへんな期間でもあったと思います。準備期間でいちばん意識したことは何でしたか?

KIM CHAEWON:ステージで最善を尽くせるように、一生懸命に練習しました。そして、メンバーだけでなくダンサーさんたちともたくさん話し合いながら、大きなステージなのでみんなでいいステージを作るためにひとつのチームになって準備するようにたくさんコミュニケーションを取りました。

――本番ではナイル・ロジャースとの共演や未発表曲「1-800-hot-n-fun」の初披露、バンド編成でのパフォーマンスなど、初めて尽くしのステージでもありました。個人的なハイライトを教えてください。

KIM CHAEWON:ナイル・ロジャースさんと一緒に「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」のパフォーマンスをすることができて本当に光栄でしたし、個人的なハイライトです。

――『コーチェラ』では「ルイ・ヴィトン」のカスタムメイドの衣装も話題となり、衣装はLE SSERAFIMの世界観を拡張させるひとつの大きな役割を担っていると思います。それぞれの個性を活かすステージ衣装へのこだわり、衣装を着ると切り替わるスイッチなど、メンバーの皆さんにとっての衣装はどのような存在ですか?

KIM CHAEWON:衣装を着るとステージに上がる時の緊張感や自信を得ることができて、パフォーマンスする時にとても力になっています。

■KIM CHAEWONにとってのヒーロー「おかげで確信を持った強い人になることができた」

――自身2度目となるファンミーティング『LE SSERAFIM FAN MEETING 'FEARNADA' 2024 S/S - SEOUL』を韓国で行いました。「5人のヒーローがFEARNOTの望みを叶えてみんながひとつになること」がひとつのテーマでもありましたが、みなさんにとっての“ヒーロー”というと思い浮かぶのは誰ですか?

KIM CHAEWON:家族! 幼い時からいつも、どんな状況であってもポジティブに考えることができるように支えてくれましたし、そのおかげで確信を持った強い人になることができたと思います。自分がどんな人であれ、いつもわたしのそばにいてくれる唯一のヒーローだと思います。

――ソウルでの『FEARNADA』では、5人各々ステージを用意し、KIM CHAEWONさんとHUH YUNJINさんは「Raise y_our glass」を、SAKURAさん、KAZUHAさん、HONG EUNCHAEさんはそれぞれダンスカバーを披露しましたね。

KIM CHAEWON:YUNJINさんと一緒に初めて「Raise y_our glass」を歌ったのですが、準備している時からとても雰囲気がよかったんです。ファンミーティングでFEARNOTの皆さんの前で歌った時は、さらに胸がいっぱいになって幸せなステージでした。

――そして、今回日本での初開催となるファンミーティング『LE SSERAFIM FAN MEETING 'FEARNADA' 2024 S/S - JAPAN』も開催されます。日本での初開催ということで、何か楽しみにしていることはありますか?

KIM CHAEWON:日本で今回4都市9公演を実施するということで、FEARNOTの皆さんとお会いできる時間をとても楽しみにしています。日本で初めての開催ということもあり、幸せな思い出を作りたいです。

――日本に来たら必ず行くスポットや必ず食べるものなど、“日本ルーティーン”は何かありますか?

KIM CHAEWON:日本にいる時によくコンビニに行くのですが、グミやおいしいお菓子を買ってメンバーたちと一緒に食べます。

――LE SSERAFIMとして、もしくはLE SSERAFIMのメンバーとして、今目標に掲げていることや叶えたい夢はなんですか?

KIM CHAEWON:LE SSERAFIMのメンバーとして、そしてLE SSERAFIMとして世界中のFEARNOTの皆さんに会いにワールドツアーをすることが、今いちばん叶えたい夢です。

――2024年を通して達成したいことは何かありますか?

KIM CHAEWON:メンバー全員で元気に活動を続けていきたいですし、できるだけ多くの場所でFEARNOTの皆さんにわたしたちのステージを直接お見せできたら嬉しいです。

(文・取材=リアルサウンド編集部)