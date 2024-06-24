¸©ËÜÅÚÂç±«¤ÇJRºßÍèÀþ¤Ê¤É°ìÉô±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤äÃÙ±ä¡¡ÅÚº½Êø¤ì¤Ç±¿µÙ¤Î»Ø½ÉËíºêÀþ¤Ï±¿Å¾ºÆ³«
¡¡Âç±«¤Ç¸òÄÌ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JR¤Ï¡¢ÆüËËÜÀþ¤ÎÅÄÌî¤«¤é¹ñÊ¬¡¢µÈÅÔÀþ¤ÎÅÔ¾ë¤«¤éµÈ¾¾¡¢Èî»§Àþ¤ÎµÈ¾¾¤«¤éÈ»¿Í¡¢ÆüÆîÀþ¤ÎÀÄÅç¤«¤é»ÖÉÛ»Ö¤¬±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«°ìÉô¤Ç¤âÎó¼Ö¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èî»§¤ª¤ì¤ó¤¸Å´Æ»¤Ï¡¢½Ð¿å¤«¤éÀîÆâ¤Þ¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢»Ø½ÉËíºêÀþ¤Î´îÆþ¤È»Ø½É¤Î´Ö¤Ï¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤Î±Æ¶Á¤Çº£·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢24Æü¤Î»ÏÈ¯¤«¤éÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÍøÍÑµÒ¡Ë
¡ÖÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¤¤ç¤¦¤Ï1ËÜÁá¤¤¤Î¤ÇÍè¤¿¡×
¡¡ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£