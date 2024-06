fromis_9¡¢EVNNE¡¢&TEAM¤â¡ª¡ÖWATERBOMB JAPAN 2024¡×ÄÉ²Ã¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×11ÁÈ¤òÈ¯É½

韓国発の人気大型フェスティバル「WATERBOMB JAPAN」の追加ラインナップが発表された。今年の「WATERBOMB JAPAN」は7月から8月まで、福岡、東京、大阪、名古屋の4都市で開催される。追加ラインナップでは、福岡公演にソロ歌手とミュージカル俳優として活動中の多才なアーティストベクホ(NU'EST)、圧倒的パフォーマンスで観客を熱狂させるカリスマクイーンの元2NE1のCL、グローバルボーイズオーディション番組「BOYS PLANET」出身の7人組グループEVNNE(最年少メンバーのパク・ジフは未成年のため不参加)、ラブリーなサマークイーンとして知られる8人組ガールズグループfromis_9、ラッパーでありながらもプロデューサーとしても活躍中のGRAY、今年日本でショーケースを行い、さらなる活躍が期待されるカン・ダニエル、人気ヒップホップサバイバル番組「SHOW ME THE MONEY」シーズン1で優勝し独特なラップスタイルで魅了するLOCO、「SHOW ME THE MONEY777」で人気を集め、昨年「BOYS PLANET」のラップマスターを務めたpH-1、今年発売した1stフルアルバム「TRUST ME」の先行公開曲「LA SOL MI」がiTunesチャートで7ヶ国で1位を記録したオールラウンダーアーティストGOT7のユギョムの出演が決定。

また、7月28日の東京公演に今年初のアリーナツアーが決定した人気9人組グローバルグループ&TEAM、パワフルなパフォーマンスで注目を集めるホットなお姉様Jessiが登場する。「WATERBOMB JAPAN」は韓国発の大型イベントであり、昨年日本で初開催にもかかわらず、東京・名古屋で計8万人以上の参加者を動員し、好評を博した。水と音楽の融合を特徴としたこのフェスティバルでは、夏の暑さを吹き飛ばしてくれるウォーターファイトと日韓アーティストによる多彩な公演を楽しめる特別な体験を提供。「WATERBOMB JAPAN」でしか感じられない体験がこの夏待っている。近日中に追加される東京、大阪、名古屋のラインナップにも期待だ。

■イベント情報

「WATERBOMB JAPAN 2024」

<開催日時/会場/出演者(現時点)>

【福岡公演】

7月13日(土)

会場:海の中道海浜公園野外劇場

出演者:ASH ISLAND、ベクホ、CL、EVNNE、fromis_9、GRAY、カン・ダニエル、LOCO、pH-1、ユギョム



【東京公演】

7月27日(土)

会場:海の森水上競技場

出演者:BIG Naughty、CHANGMO



7月28日(日)

会場:海の森水上競技場

出演者:&TEAM、ASH ISLAND、Jessi



【大阪公演】

8月10日(土)

会場:泉大津フェニックス多目的広場

出演者:BIG Naughty、CHANGMO、オンユ



【名古屋公演】

8月17日(土)

会場:愛知県国際展示場

出演者:ASH ISLAND、BIBI、BIG Naughty、オンユ



<チケット販売情報>

【チケット販売サイト】

Qoo10

SHOW K JAPAN



【チケット種類】

福岡:GAオフィシャルチケット、VIP オフィシャルチケット

東京:GA2次先行チケット、VIP オフィシャルチケット

大阪、名古屋:GA2次先行チケット、VIP アーリーバードチケット



■関連リンク

「WATERBOMB JAPAN」公式サイト