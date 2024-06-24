¿åÌîÈþµª¡¢²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¢À¶¿å´õÍÆ¤µ¤ó¤¬Æü¥Æ¥ì¡Önews zero¡×¿·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï24Æü¡¢Ìë¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Önews zero¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å11¡¦00¡¢¶âÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Î¿·¤¿¤ÊÍËÆü¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼3¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£7·î¤«¤é²ÐÍË¤Ï½÷Í¥¤Î¿åÌîÈþµª¡Ê49¡Ë¡¢¿åÍË¤ÏÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ê22¡Ë¡¢ÌÚÍË¤Ï21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶õ¼ê½÷»Ò·Á¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç5·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿À¶¿å´õÍÆ¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÆ±¶É¤òÂà¼Ò¤·¤¿Æ£°æµ®É§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬4·î¤«¤é¥á¡¼¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£·îÍË¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÍò¡¦Ý¯°ææÆ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖLIVE±ÇÁü¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Â®Êó¤ä¡Ø¤¤¤Þ¸«¤¿¤¤¡Ù¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡×¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢7·î¤«¤é¤Ï3¿Í¤Î¿·¤¿¤ÊÍËÆü¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²ÐÍËÆü¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿åÌî¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é3¥«·î´Ö¡¢Æ£°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¤ªÎÙ¤ÇÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤ëÆ£°æ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥É¥é¥Þ¤è¤ê¡Ø¸½¼Â¤Ï´ñ¤Ê¤ê¡Ù¤È´¶¤¸¤ë»ö¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿³ÑÅª¤ËÊª»ö¤ò¸«¤ëÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¥É¥é¥Þ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡2017Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·°ì»ù¤ò°é¤Æ¤ëÊì¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ë¡¢»Ò¶¡¤Î¶µ°é´Ä¶¤ä¡¢¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤Î»Ò°é¤Æ¤Î´Ä¶¡¢ÊÝ¾ã¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤òÊú¤¨¤ÆÆ¯¤¯Êý¡¹¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»Ò¶¡¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë´Ä¶¤Ï¡£»Å»ö¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é°Â¿´¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¹¤¬¤ë»ö¤Ç¡¢Æ¯¤¯À¤Âå¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍßÅª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿åÍËÆü¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î²ÃÆ£¤Ï¡¢ºò²Æ¤âÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¶âÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢3¥«·î´Ö¡¢¿åÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿¡Ønews zero¡Ù¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯7·î¤Ë¡¢1¥«·î´Ö¶âÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤êÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÁ´¤¦¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦´ò¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ë´öÂ¿¤Î¼«Ê¬¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î²ÃÆ£À¶»ËÏº¤¬º£¤À¤«¤é¤³¤½»ý¤Ä°Õ¸«¡¦»ëÅÀ¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¡¢1½µ´Ö¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤¢¤ë¿åÍËÆü¤Ë¡Ønews zero¡Ù¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢î²¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÍ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò´Ñ¤ë¤Î¤â¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æü²Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤ÎÊý¤Ï¡¢Ìµ¾ò·ï¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡×¤È²ÃÆ£¡£¡ÖÃæ¤Ç¤âºÇ¶á1ÈÖ¥°¥Ã¤È°ú¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¡¢Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î±üÀî¶³¿Åê¼ê¤¬ÀèÆü¤ª¤è¤½2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ì·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢980Æü±Û¤·¤ÎÇòÀ±¤ò¤¢¤²¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·²¼¤ÇÆü¡¹Àï¤¤Â³¤±¤ëÆ±¤¤Ç¯¤ÎÊý¤¬³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎÉ¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢Í¦µ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤â¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤â¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¤½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÇ®¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢7Ï¢ÇÆ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢2Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÀ¶¿å¤µ¤ó¤Ï¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ÆÄº¤¡¢¿È¤ËÍ¾¤ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶õ¼ê°ì¶Ú¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ò²ñÅªÃÎ¼±¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¤«¤é³Ø¤Ð¤»¤ÆÄº¤¯µ¤»ý¤Á¤ÇÌ³¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö¡Ønews zero¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤Î3¥«·î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëº£¡¢TVÎ¥¤ì¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ°¤Â³¤±¤ë¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ò¡¢³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÉÔ´·¤ì¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àº°ìÇÕÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¥Ñ¥ê³«ºÅ100Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤âÌÀ¤±Í´ÑµÒ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³¹¤âÈó¾ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤«¤é¤ï¤º¤«3Ç¯¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Áª¼ê¤ä¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£»ä¤â¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤«¤é¤â¤¦3Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢º£²ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³«Ëë¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£