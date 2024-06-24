¡ÖÆüÀ¶¥é²¦¡×¤Ë¡Ö¤Õ¤°¥é¡¼¥á¥ó¡×ÅÐ¾ì¡¡¤Õ¤°¤òßÕ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ÷Ì£¤ÎÄ´Ì£Ìý
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¡ÖÆüÀ¶¥é²¦ ¤Õ¤°¤À¤·±ö¡×¤ò2024Ç¯6·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
»Å¾å¤²¤Ë¡ÖÆÃÀ½¤Õ¤°Ä´Ì£Ìý¡×
¤Þ¤ë¤ÇÀ¸ÌÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡ÖÆüÀ¶¥é²¦¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¡¢Ë¤«¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤ò»ý¤Ä¹âµé¿©ºà¡Ö¤Õ¤°¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¡Ö¤Õ¤°¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µû²ð¤äº«ÉÛ¤À¤·¤Ê¤É¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Í®»Ò¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¤¤«¤»¤¿¡ÖÃ¸Îï±ö¥¹¡¼¥×¡×¤Ë¡¢ÃæºÙ¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÌÍ¡£¶ñºà¤Ë¤Ï·ÜÃÄ»Ò¡¢¥Í¥®¡¢"¤«¤¤¿¤Þ"¤¬Æþ¤ê¡¢»Å¾å¤²¤Ë¡ÖÆÃÀ½¤Õ¤°Ä´Ì£Ìý¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤°¤òßÕ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾å¼Á¤ÊÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï298±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£