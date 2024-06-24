¹À¥¥¢¥ê¥¹¡¢ÅâÂô¼÷ÌÀ¡õ»³¸ýÃÒ»Ò¤ÎÉ×ÉØÃçÌÀ¤«¤¹¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î²ñÏÃ²ó¸Ü
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/06/24¡Û½÷Í¥¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ¡Á¢¨¤³¤ÎÆü¤Ï¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÃç¤¬ÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅâÂô¼÷ÌÀ¡õ»³¸ýÃÒ»ÒÉ×ºÊ¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¡ÉÈäÏª
¤³¤ÎÆüVTR½Ð±é¤·¤¿¹À¥¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Û¡Á¤¤è¤·¡Á¡×¤È¤¤¤¤Ê¤êÅâÂô¤òËÜÌ¾¤Î¡Ö¤¤è¤·¡×¤È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¡£¡ÖÅâÂô²ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹À¥¤Ï¡Ö¡Ø¤¤è¤·¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÉáÃÊ¤«¤éÅâÂô¤Î¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¡£¹À¥¤Ï¡Ö°ËÆ£º»è½¤¬ºÇ½é¤Ë¡Ø¤ª¤¤¡¢¤¤è¤·¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤é°Æ³°´î¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÖÅâÂô²ñ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ËÆ£º»è½¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Î¥ê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤â¡Ø¤¤è¤·¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤À¤é¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ø¤¤è¤·¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¹À¥¤Ï¡Ö°ìÅÙ¡¢Ã«¸¶¤µ¤ó¤È¥ß¥Ã¥Á¡¼¤µ¤ó¤È»ä¤¬2ÆüÏ¢¥Á¥ã¥ó¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¡ÖÅâÂô²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÃ«¸¶¾Ï²ð¤ÈµÚÀî¸÷Çî¤ò¸ò¤¨¤¿4¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£¤½¤ÎÀÊ¤Ç¹À¥¤é¤¬¡Ö¤É¤¦¤»ÃÒ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¼ä¤·¤¤¤ó¤À¡¼¡×¤ÈºÊ¤Ç¤¢¤ë»³¸ýÃÒ»Ò¤ÎÉÔºß¤òÅâÂô¤¬¼ä¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤é¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¡Ø¤ªÁ°¤é¤Ê¤ó¤«¤ËÃÒ¤Á¤ã¤ó¤Î·ê¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅâÂô¤«¤é¸À¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¹À¥¤Ë¡¢ÅâÂô¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¥³¥¤¥Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢»³¸ý¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë»×¤ï¤º¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»³¸ý¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°¡ÖGO¡ªGO¡ª¥é¥ê¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£5Ç¯Á°¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢ÅìËÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÅÓÃæ¤«¤éÃ¯¤âÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë±ü¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÙ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏËÜ¿Í¤¬³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È³èÆ°³«»Ï¤ÎÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§MBS¡¿TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅâÂô¼÷ÌÀ¡õ»³¸ýÃÒ»ÒÉ×ºÊ¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¡ÉÈäÏª
¢¡¹À¥¥¢¥ê¥¹¡¢ÅâÂô¼÷ÌÀ¤ò¡Ö¤¤è¤·¡×¤ÈËÜÌ¾¸Æ¤Ó¼Î¤Æ
¤³¤ÎÆüVTR½Ð±é¤·¤¿¹À¥¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Û¡Á¤¤è¤·¡Á¡×¤È¤¤¤¤Ê¤êÅâÂô¤òËÜÌ¾¤Î¡Ö¤¤è¤·¡×¤È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¡£¡ÖÅâÂô²ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹À¥¤Ï¡Ö¡Ø¤¤è¤·¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÉáÃÊ¤«¤éÅâÂô¤Î¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¡£¹À¥¤Ï¡Ö°ËÆ£º»è½¤¬ºÇ½é¤Ë¡Ø¤ª¤¤¡¢¤¤è¤·¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤é°Æ³°´î¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÖÅâÂô²ñ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ËÆ£º»è½¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Î¥ê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤â¡Ø¤¤è¤·¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤À¤é¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ø¤¤è¤·¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¹À¥¥¢¥ê¥¹¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¡¢ÅâÂô¼÷ÌÀ¤È»³¸ýÃÒ»Ò¤ÎÉ×ÉØÃç
Â³¤¤¤Æ¡¢¹À¥¤Ï¡Ö°ìÅÙ¡¢Ã«¸¶¤µ¤ó¤È¥ß¥Ã¥Á¡¼¤µ¤ó¤È»ä¤¬2ÆüÏ¢¥Á¥ã¥ó¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¡ÖÅâÂô²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÃ«¸¶¾Ï²ð¤ÈµÚÀî¸÷Çî¤ò¸ò¤¨¤¿4¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£¤½¤ÎÀÊ¤Ç¹À¥¤é¤¬¡Ö¤É¤¦¤»ÃÒ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¼ä¤·¤¤¤ó¤À¡¼¡×¤ÈºÊ¤Ç¤¢¤ë»³¸ýÃÒ»Ò¤ÎÉÔºß¤òÅâÂô¤¬¼ä¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤é¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¡Ø¤ªÁ°¤é¤Ê¤ó¤«¤ËÃÒ¤Á¤ã¤ó¤Î·ê¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅâÂô¤«¤é¸À¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¹À¥¤Ë¡¢ÅâÂô¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¥³¥¤¥Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢»³¸ý¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë»×¤ï¤º¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¢¡ÅâÂô¼÷ÌÀ¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏºÊ¡¦»³¸ýÃÒ»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤¤Ã¤«¤±
¤Þ¤¿¡¢»³¸ý¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°¡ÖGO¡ªGO¡ª¥é¥ê¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£5Ç¯Á°¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢ÅìËÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÅÓÃæ¤«¤éÃ¯¤âÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë±ü¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÙ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏËÜ¿Í¤¬³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È³èÆ°³«»Ï¤ÎÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§MBS¡¿TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û