NELL¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÇ¯²ñÈñ¤¬Ìó5Ëü±ß¡©¹â³ÛÀßÄê¤ËÉÔËþ¤ÎÀ¼¡ÄµÄÏÀ¤¦¤±¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼Õºá
¥Ð¥ó¥ÉNELL¤¬¡¢¹â³Û¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î²ñÈñ¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢NELL¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö±§ÃèÍ·Ï²ÃÄ¡×¤Î²ñÈñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¡Ö±§ÃèÎ®Ï²ÃÄ¡×ÀìÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿NELL¤Ï¡¢²ÃÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë±ÇÁü¤Î»ëÄ°¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²»³Ú´Õ¾Þ²ñ¤Î¼«Í³»ëÄ°¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÀè¹ÔÃíÊ¸¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹Ô¼õÉÕ¡¢¸ø±é¤Î¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥ÈÃêÁª¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
Æ±¥¢¥×¥ê¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÇÎÁ¶â¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¸ø±é¤Î¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥ÈÃêÁª¤ÏÄó¶¡¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¶â³Û¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤¬·î³Û3Ëü8,000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó4,400±ß¡Ë¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤Ë¤¹¤ë¤È45Ëü6,000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5Ëü2,300±ß¡Ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¬Ç¯²ñÈñ41Ëü8,000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó4Ëü8,000±ß¡Ë¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¡Ê¤Î³èÆ°¡Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÏATM¤«¡×¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀèÎã¤òºî¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅÜ¤ê¤òÉ½¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¤¦¤±¡¢NELL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÀ¸ÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö²Á³Ê¤òÄã¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥×¥ë¥ß¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¸å¡¢Å¾Çä»þ¤Ë¾å¾è¤»¤¹¤ë¶â³Û¤Î¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ë¼è¤ê°ú¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢¹Í¤¨¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÅöÊ¬¤Ï¥Ù¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢·èºÑ¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤ÏÊ§¤¤Ìá¤·¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£»öÁ°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ãøºî¸¢ÊÝ¸î¤¬É¬Í×¤Ê°ìÉô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£µ®½Å¤Ê°Õ¸«¤ÈÂ¿¤¯¤Î´Ø¿´¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
NELL¤Ï1999Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤À¡£ºòÇ¯¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¦¥©¥ó¤¬Ã¦Âà¤·¡¢3¿ÍÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öµ²±¤òÊâ¤¯»þ´Ö¡×¡ÖÃÏµå¤¬ÂÀÍÛ¤ò4²ó¡×¡Ö´íÏ©¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¦NELL ¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¡¢BTS¤ÎSUGA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¤Ç¶Ã¤¤ÎÎ¢ÏÃ¡Ö¥¬¥¤¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
¡¦´Ú¹ñ¥Ð¥ó¥ÉNELL¤¬5ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ø¤«¤±¤ë»×¤¤ ¡½ ÆüËÜ½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¤«¤é10Ç¯¡ÖÍèÆü¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡ÈËÜÇ½Åª¤ÊÍýÍ³¡É ¡×
ºÇ¶á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢NELL¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö±§ÃèÍ·Ï²ÃÄ¡×¤Î²ñÈñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¡Ö±§ÃèÎ®Ï²ÃÄ¡×ÀìÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿NELL¤Ï¡¢²ÃÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë±ÇÁü¤Î»ëÄ°¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²»³Ú´Õ¾Þ²ñ¤Î¼«Í³»ëÄ°¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÀè¹ÔÃíÊ¸¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹Ô¼õÉÕ¡¢¸ø±é¤Î¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥ÈÃêÁª¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¶â³Û¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤¬·î³Û3Ëü8,000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó4,400±ß¡Ë¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤Ë¤¹¤ë¤È45Ëü6,000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5Ëü2,300±ß¡Ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¬Ç¯²ñÈñ41Ëü8,000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó4Ëü8,000±ß¡Ë¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¡Ê¤Î³èÆ°¡Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÏATM¤«¡×¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀèÎã¤òºî¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅÜ¤ê¤òÉ½¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¤¦¤±¡¢NELL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÀ¸ÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö²Á³Ê¤òÄã¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥×¥ë¥ß¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¸å¡¢Å¾Çä»þ¤Ë¾å¾è¤»¤¹¤ë¶â³Û¤Î¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ë¼è¤ê°ú¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢¹Í¤¨¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÅöÊ¬¤Ï¥Ù¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢·èºÑ¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤ÏÊ§¤¤Ìá¤·¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£»öÁ°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ãøºî¸¢ÊÝ¸î¤¬É¬Í×¤Ê°ìÉô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£µ®½Å¤Ê°Õ¸«¤ÈÂ¿¤¯¤Î´Ø¿´¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
NELL¤Ï1999Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤À¡£ºòÇ¯¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¦¥©¥ó¤¬Ã¦Âà¤·¡¢3¿ÍÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öµ²±¤òÊâ¤¯»þ´Ö¡×¡ÖÃÏµå¤¬ÂÀÍÛ¤ò4²ó¡×¡Ö´íÏ©¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¦NELL ¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¡¢BTS¤ÎSUGA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¤Ç¶Ã¤¤ÎÎ¢ÏÃ¡Ö¥¬¥¤¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
¡¦´Ú¹ñ¥Ð¥ó¥ÉNELL¤¬5ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ø¤«¤±¤ë»×¤¤ ¡½ ÆüËÜ½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¤«¤é10Ç¯¡ÖÍèÆü¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡ÈËÜÇ½Åª¤ÊÍýÍ³¡É ¡×