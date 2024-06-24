22ºÐ¡¦²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¢¡Ønews zero¡Ù¿·¿åÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼½¢Ç¤¡Öº£¤Î²ÃÆ£À¶»ËÏº¤¬º£¤À¤«¤é¤³¤½»ý¤Ä°Õ¸«¡¦»ëÅÀ¤òÈ¯¿®¡×¡¡¿åÌîÈþµª¡õÀ¶¿å´õÍÆ¤âÃ´Åö
¡¡Æ£°æµ®É§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌë¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ønews zero¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¡¡¸å11¡§00¡¢¶âÍË¡¡¸å11¡§30¡Ë¤Î7·î¤«¤é¤Î¿·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬24Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Î¿åÌîÈþµª¡Ê49¡Ë¤¬²ÐÍË¡¢²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ê22¡Ë¤¬¿åÍË¡¢¶õ¼ê¡¦½÷»Ò·Á¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿À¶¿å´õÍÆ¡Ê30¡Ë¤¬ÌÚÍËÆü¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÐÍË¡õÌÚÍË¤âÊÑ¹¹¡ª¿åÌîÈþµª¡õÀ¶¿å´õÍÆ¤é
¡¡¿åÌî¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é3¥ö·î´Ö¡¢Æ£°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¤ªÎÙ¤ÇÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤ëÆ£°æ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¥É¥é¥Þ¤è¤ê¡Ø¸½¼Â¤Ï´ñ¤Ê¤ê¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿³ÑÅª¤ËÊª»ö¤ò¸«¤ëÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¥É¥é¥Þ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡ÖºòÇ¯7·î¤Ë¡¢1¥ö·î´Ö¶âÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤êÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÁ´¤¦¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¦¤ì¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ë¼«Ê¬¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Öº£¤Î²ÃÆ£À¶»ËÏº¤¬º£¤À¤«¤é¤³¤½»ý¤Ä°Õ¸«¡¦»ëÅÀ¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¡¢1½µ´Ö¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤¢¤ë¿åÍËÆü¤Ë¡Ønews zero¡Ù¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢î²¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ÆÄº¤¡¢¿È¤ËÍ¾¤ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶õ¼ê°ì¶Ú¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ò²ñÅªÃÎ¼±¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¤«¤é³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¤»ý¤Á¤ÇÌ³¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¡Ö¡Ønews zero¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤Î3¥ö·î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ´·¤ì¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÐÍË¡õÌÚÍË¤âÊÑ¹¹¡ª¿åÌîÈþµª¡õÀ¶¿å´õÍÆ¤é
¡¡¿åÌî¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é3¥ö·î´Ö¡¢Æ£°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¤ªÎÙ¤ÇÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤ëÆ£°æ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¥É¥é¥Þ¤è¤ê¡Ø¸½¼Â¤Ï´ñ¤Ê¤ê¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿³ÑÅª¤ËÊª»ö¤ò¸«¤ëÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¥É¥é¥Þ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡À¶¿å¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ÆÄº¤¡¢¿È¤ËÍ¾¤ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶õ¼ê°ì¶Ú¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ò²ñÅªÃÎ¼±¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¤«¤é³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¤»ý¤Á¤ÇÌ³¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¡Ö¡Ønews zero¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤Î3¥ö·î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ´·¤ì¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£