¡Ö¤¢¤ÎÃË¤ÏËÜÊª¤À¡×¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä²øÊª¥ë¡¼¥¡¼¤ËÅ¨¾¤âÃ¦Ë¹¡¡7²ó1¼ºÅÀ8K¤ÇÅÄÃæ¾Âç°ÊÍè¤Î»Ë¾å2¿ÍÌÜ²÷µó
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä1¡Ý3¥ì¥¤¥º¡Ê2024Ç¯6·î23Æü¡¡¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡Ë
¡¡ºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÊÆ1°Ì»ØÌ¾¤Î²øÊª¥ë¡¼¥¡¼¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¡£7²ó6°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤â¥Á¡¼¥à¤¬ÇÔ¤ì¡¢¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¸å¤Ë¡¢¥ì¥¤¥º¤Î»Ø´ø´±¤¬±¦ÏÓ¤òÀä»¿¤·¤¿¤ÈÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Âè1µå¡¢99¡¦5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160¡¦1¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤òÁÀ¤ï¤ì¡¢Áê¼êÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÍá¤Ó¤¿¤¬Æ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3²ó1¤«¤é¤Ï3Ï¢ÂÇ¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥Ç¥¹¤ò»°¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¥°¥é¥ó¥À¥ë¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£7²ó¤Þ¤Ç6°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤â8»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢µö¤·¤¿¼ºÅÀ¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë1ÅÀ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï1¡Ý1¤Î8²ó¤Ë¥ì¥¤¥º¤¬¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä2ÈÖ¼ê¡¦¥Û¥ë¥À¡¼¥Þ¥ó¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ2ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖMLB.com¡×¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥ì¥¤¥º¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å´ÆÆÄ¤¬¹¥Åê¤·¤¿¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ÎÃË¤ÏËÜÊª¤À¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¡Ö¥ä¥ó¥Ç¥£¡Ê¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ë¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÏËÜÅö¤ËºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é8»î¹ç¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç60Ã¥»°¿¶°Ê¾å¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢10»Íµå°Ê²¼¤ÏÅÄÃæ¾Âç¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë°ÊÍè¡¢»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤È¤¤¤¦¡£