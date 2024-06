セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年6月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『塔の上のラプンツェル』 プレミアムおめかしキッズエプロンを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『塔の上のラプンツェル』 プレミアムおめかしキッズエプロン

登場時期:2024年6月14日より順次

サイズ:全長約58×1×56cm

種類:全2種(グラデーション、総柄)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

憧れのディズニープリンセス「ラプンツェル」になりきって遊べるキッズエプロンがセガプライズに登場。

ディズニーアニメーション『塔の上のラプンツェル』に登場する「ラプンツェル」の姿や作中のモチーフをあしらった、まるでドレスのようなエプロンです。

グラデーションと総柄の2種類がラインナップされています☆

グラデーション

ディズニープリンセス「ラプンツェル」が着ているドレスのようなカラーのキッズエプロン。

フロント部分には「ラプンツェル」の姿が大きくあしらわれています!

総柄

上品で大人っぽい色使いが魅力的な、総柄デザイン。

明るいカラーのリボンがデザインのアクセントになっており、お料理が楽しくなりそうです☆

ディズニープリンセス「ラプンツェル」になりきれる、ドレス風キッズエプロン。

セガプライズ『塔の上のラプンツェル』 プレミアムおめかしキッズエプロンは、2024年6月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

