°ÙÂØ²ðÆþ·Ù²ü¤¹¤ëÆ°¤¤â¡Ä1¥É¥ë¡á160±ßÌÜÁ°¤Ë¡¡ºâÌ³´±¡Ö²áÅÙ¤ÊÊÑÆ°¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¡×
¡¡³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ1¥É¥ë¡á160±ß¤ËÇ÷¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡24Æü¤Î±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ¡¢¤ª¤è¤½2¥«·î¤Ö¤ê¤Î1¥É¥ë¡á160±ß¤ËÇ÷¤ë159±ß90Á¬Âæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àè½µËöÈ¯É½¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤ÎÄì·ø¤µ¤«¤é¥É¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ±ß¤òÇä¤ëÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±ßÁê¾ì¤Ïº£·î½é½Ü¤«¤é5±ß°Ê¾å²¼Íî¤·¡¢°ÙÂØ²ðÆþ¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÆ°¤¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºâÌ³¾Ê¡¡¿ÀÅÄºâÌ³´±
¡ÖÅêµ¡¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²áÅÙ¤ÊÊÑÆ°¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¼è¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ºâÌ³¾Ê¤Î¿ÀÅÄºâÌ³´±¤Ï¡¢¸½ºß¤Î±ß°Â¤¬²áÅÙ¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°ÙÂØ¤Î¿å½à¤è¤ê¤âÆ°¤Êý¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡24Æü¤Î±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ¡¢¤ª¤è¤½2¥«·î¤Ö¤ê¤Î1¥É¥ë¡á160±ß¤ËÇ÷¤ë159±ß90Á¬Âæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àè½µËöÈ¯É½¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤ÎÄì·ø¤µ¤«¤é¥É¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ±ß¤òÇä¤ëÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±ßÁê¾ì¤Ïº£·î½é½Ü¤«¤é5±ß°Ê¾å²¼Íî¤·¡¢°ÙÂØ²ðÆþ¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÆ°¤¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºâÌ³¾Ê¡¡¿ÀÅÄºâÌ³´±
¡ÖÅêµ¡¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²áÅÙ¤ÊÊÑÆ°¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¼è¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ºâÌ³¾Ê¤Î¿ÀÅÄºâÌ³´±¤Ï¡¢¸½ºß¤Î±ß°Â¤¬²áÅÙ¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°ÙÂØ¤Î¿å½à¤è¤ê¤âÆ°¤Êý¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£