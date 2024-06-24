¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¿Ê½ÐµÇ°¤Ç¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥Õ¥§¥¢¡×¡¡¶õ¹ÁÎÙÀÜ¤Î¥¸¥å¥¨¥ë¤Ë7·î19Æü¥ª¡¼¥×¥ó
¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
½é¤Î³¤³°Ä¾±ÄÅ¹¤ò¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó¥®¹ñºÝ¶õ¹ÁÎÙÀÜ¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤Ë7·î19Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ò¶õ¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¿©Ê¸²½¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥Û¡¼¥«¡¼ÎÁÍý¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡Ö³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Û¡¼¥«¡¼½ä¤ê¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥é¥¯¥µ¤ä³¤Ï·¤Î¥µ¥Æ¡¼¤Ê¤É¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÎÁÍý¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¡¢³¤Ï·¤Î¤À¤·¤¬¸ú¤¤¤¿¥é¥¯¥µ¤ò¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎÁÍý¤Î¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡¢³¤Ï·¤Î¥µ¥Æ¡¼¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Û¡¼¥«¡¼Äê¿©¡Á¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡¦¥é¥¯¥µ¡¦³¤Ï·¤Î¥µ¥Æ¡¼¥»¥Ã¥È¡Á¡×¡ÊÀÇ¹þ2,948±ß¡Ë¡¢¹ñ»º¤ß¤Ä¤»·Ü¤Î¤à¤ÍÆù¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤Ã¤È¤ê¾ø¤·¤¢¤²¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥é¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤¿¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡Á¥Á¥¥ó¥¹¡¼¥×¡¦³¤Ï·¤Î¥µ¥Æ¡¼ÉÕ¡Á¡×¡ÊÆ±¡Ë¡¢¿¿Âä¡¢³¤Ï·¡¢ÈÁÎ©¤Ê¤É¤Îµû²ð¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥·¡¼¥É¤ä¥«¥ì¡¼¥ê¡¼¥Õ¤Ç¹á¤ê¤Å¤±¤¿¤·¡¼¥¹¡¢¥¿¥Þ¥ê¥ó¥É¤Î»ÀÌ£¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ£¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¥Ê¥¹¤ä¥ª¥¯¥é¤âÅº¤¨¤¿¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÉ÷ ¹ÁÄ®¤Î¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥«¥ì¡¼¡×¡ÊÆ±2,178±ß¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÍ¼¾Æ¤±¤òÁÛ¤ï¤»¤ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ë¡¢¥é¥¤¥Á¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Î´Å¤ß¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¢¤ë¥¼¥ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÉ÷¥Ç¥¶¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡Ê¥×¥Á¥Ñ¥Õ¥§¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë¡×¡ÊÆ±759±ß¡Ë¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
´ü´Ö¤Ï7·î11Æü¤«¤é9·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¡¢8·î10Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¤Ï½ü³°´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¡£°ìÉô¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È215Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£