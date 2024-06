アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.は6月19日、街のお店を応援する取り組み「SHOP SMALL」の2つの企画「RISE with SHOP SMALL 2024」「SHOP SMALLマルシェ 2024」の参加募集をSHOP SMALL公式ホームページで開始した。SHOP SMALLSHOP SMALLは、2010年に同社が米国で始めた、加盟店、行政、NPO、企業が連携し地域コミュニティの中小ビジネスを支援し、経済の活性化を促す取り組み。日本においては、2017年に横浜でスタートし、翌年から全国に拡大し実施している。また、日本独自の取り組みとして2022年に「RISE with SHOP SMALL」を、2023年は「SHOP SMALLマルシェ」をそれぞれ立ち上げたのち、継続して実施している。

○RISE with SHOP SMALLRISE with SHOP SMALLRISE with SHOP SMALLは、ビジネスを活性化し、地域や街、コミュニティの魅力づくりに貢献したい中小店舗経営者やショップオーナーの挑戦を応援するプログラム。3年目となる今年は、昨年に続き"ALWAYS WELCOME"をテーマとし、性別や年齢、障がいの有無、人種や国籍、言語、LGBTQ+など、様々なダイバーシティ(多様性)に配慮したお店づくりを応援。1店舗に最大500万円(総額2,000万円)の支援を提供する。また、インバウンドへの対応をサポートする「特別賞」も設ける。RISE with SHOP SMALL応募条件は、日本で営業しており、小規模または独立経営で5店舗以上を持つフランチャイズに属していないこと。または、日本国内市場向けのサービス対象で、自社運営のオンラインショップ。応募期間は2024年6月19日〜7月19日まで。ショップスモールA賞(2名)には500万円相当の資金を、B賞(4名)には200万円相当の資金を、特別賞として1名に200万円相当の資金を提供する。また、副賞「RISE with SHOP SMALL 2024」として、ショップや、ショップオーナー自身のストーリーなどを、同社のウェブサイトやソーシャルメディアなどを通して紹介する。○SHOP SMALLマルシェSHOP SMALLマルシェSHOP SMALLマルシェは、アメリカン・エキスプレス加盟店である地域のショップオーナーに対して、マルシェに出店するための準備や費用を支援し、お店とその地域の魅力の発信をサポートするプログラム。今年は、昨年開催した東京に加え、福岡、大阪、名古屋も含めた4都市でマルシェを開催する。SHOP SMALLマルシェ応募条件は、2024年6月19日時点で日本で営業(オンラインを含む)しているアメリカン・エキスプレスの加盟店であること。小規模または独立経営で、5店舗以上を持つフランチャイズに属していないこと。応募期間は2024年6月19日〜7月9日。希望の会場を選択のうえ申し込んだ人の中から、出店費用や販売ブースの提供などを通じ、4都市でのマルシェ出店をサポートする。