´äÀ¥ÍÎ»Ö¡õ¾®À¾±ÓÅÍ¡¢½é¶¦±é¤Î°õ¾ÝÌÀ¤«¤¹¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ª·»¤µ¤ó¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÈþ¡É¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢¾®À¾±ÓÅÍ¤¬£²£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥¿¥«¥é¤Î¤Ó¤¤¤É¤í¡×¡Ê£··î£±Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢£Â£ÓÄ«Æü¡á·îÍË¡¦¸å£±£±»þ£²£´Ê¬¤Û¤«¡ËÊüÁ÷Ä¾Á°À©ºîÈ¯É½¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Îë´Ý¤ß¤ó¤¿»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£À¤ÏÃ¾Æ¤¤ÎÀèÇÚ¡¦»Ö²ìÊõ¡Ê´äÀ¥¡Ë¤È¡¢Å·Á³¤Ç¥Ô¥å¥¢¤Ê¸åÇÚ¡¦ÃæÌîÂç¿Ê¡Ê¾®À¾¡Ë¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡´äÀ¥¤Ï¡¢½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®À¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»£±ÆÁ°¤«¤éÍ¥¤·¤¤¤ª·»¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢ËÜ¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÍ¤ÎÊý¤¬ÀèÇÚ¤ÎÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ÓÅÍ·¯¤¬¡Ø·É¸ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥¿¥á¸ý¤ÇÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®À¾¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«·É¸ìÈ´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊõ¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éÀèÇÚ¤Ë¸«¤¨¤¿¤è¡×¤È£´ºÐÇ¯²¼¤Î´äÀ¥¤òÍê¤â¤·¤²¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿¡£¡Ö¡Ê´äÀ¥¤Î¡ËÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢¡ØÃËÁ°¤ä¤Ê¤¢¡Á¡Ù¤È¡££²£°ºÐ¤Ç¤³¤Î´°À®ÅÙ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÈþ¡É¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë´¶Ã²¤·¤¿¡£
¡¡´äÀ¥¤Ï¡¢±é¤¸¤¿Êõ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤ÇÎä¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£Êõ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤È¡¢¡Ê¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¡ËÌÜ¤Î±éµ»¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¾®À¾¤Ï¡ÖÂç¿Ê¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Ý¤ï¤Ý¤ï¤·¤Æ¤ë¤±¤É¿Ä¤Ï¶¯¤¤¡£Âç¿Ê¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢ÇîÂ¿ÊÛ¤â¶ìÀï¤·¤¿¤±¤É´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡´äÀ¥¤Ï¡¢¾®À¾¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡Ö»£±Æ½ª¤ï¤ê¤Ë¾Æ¤Æù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¼Ìë¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¤È¡¢¾®À¾¤â¡ÖÌ²¤¿¤¤¤Î¤Ë¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡Ä¡£¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤·¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÂØ¤¨¶Ì¤Þ¤Ç¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¾®À¾¤ÏËÜºî¤ò¡Ö¤³¤Î²Æ¤Ï¤¼¤Ò¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£´äÀ¥¤Ï¡Ö½é¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê»×¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤¤ºîÉÊ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿´²¹¤Þ¤ë²Æ¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£