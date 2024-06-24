Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¡¢À¶¾ô²½Àë¸À¡¡ÇÀ¿å¾Ê¡¢10¸©¤ÇÈ¯À¸
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï24Æü¡¢ºòÇ¯11·î¤«¤é¹ñÆâ¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ê¤É¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¹ñÆâÇÀ¾ì¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖÀ¶¾ô²½Àë¸À¡×¤¬¹ñºÝµ¡´Ø¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ëº´²ì¸©¼¯Åç»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢´¶À÷¤Ï10¸©¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Ìó85Ëü6Àé±©¤¬»¦½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡¢ÇÀ¾ì¤Ç¤ÎËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤¬5·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯À¸¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹ñºÝ½Ã±Ö»öÌ³¶É¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¶¾ô²½Àë¸À¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¡£6·î2Æü¤òÀ¶¾ô²½¤Î³«»ÏÆü¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£