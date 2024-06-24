Kiri¡ß¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¤Ë¥Á¡¼¥º¥à¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¡Ö¥É¥¥¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¡×¡¢¡È¤Õ¤ï¤Ã¤¸¤å¤ï¤Ã¡É¤Î¥¹¥×¥ì¥¿¥¤¥×¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×È¯Çä
¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï7·î1Æü¡¢Á´¹ñ¤ÎÀ¸¥±¡¼¥¼è°·Å¹¤Ç¡Ö¥¥ê ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥2¼ïÎà¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¦¥ß¥¬¥á¤¯¤ó¤ÎÂç¤Ü¤¦¤±¤ó(9¸ÄÆþ)¡×È¯Çä¡¢¥×¥Á¥±¡¼¥¥¢¥½¡¼¥È¡È¥±¡¼¥¤¬¤Ä¤à¤°¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡ÉÂè6ÃÆ
¡Ö¥É¥¥¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¡×486±ß¡¢¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×421±ß(³ÆÀÇ¹þ)¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â8·î31Æüº¢¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Kiri(¥¥ê)¤Ï¡¢1966Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÈ¯Çä¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1983Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢À¤³¦130¤«¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë2¼ïÎà¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿»ÀÌ£¤ÈÄø¤è¤¤ÆýÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¦¶ÈÌ³ÍÑ¡Ö¥¥ê ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×¤ò»ÈÍÑ¡£½ë¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£
¢¡¥É¥¥¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å(ÀÇ¹þ486±ß)
¡Ö¥É¥¥¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¡×¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¤Ë¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Á¡¼¥º¥à¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¡¢2ÁØ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥±¡¼¥¡£¿©´¶¤ä¸ý¤É¤±¤Î°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤Î¥Á¡¼¥ºÀ¸ÃÏ¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥ºÃæ51%¡Ö¥¥ê ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×»ÈÍÑ¡£
¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥É¥¥¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¡×/Kiri¡Ö¥¥ê ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×»ÈÍÑ
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡Ø¼·Í¼¥¹¥¤¡¼¥Ä2024¡Ù¿¥É±¤ÈÉ§À±¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¤«¤Ê¤¨¤Ü¤·¡×¡Ö¤ª¤â¤¤¤Ü¤·¡×¡¢¡Ö¼·Í¼ 2¤Ä¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤É¤¦¤Ö¤Ä¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×6·î21ÆüÈ¯Çä
¢¡¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥(ÀÇ¹þ421±ß)
¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¡¢¡È¤Õ¤ï¤Ã¤¸¤å¤ï¤Ã¡É¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¹¥×¥ì¥¿¥¤¥×¤Î¥±¡¼¥¡£¹¤¬¤ë¥Á¡¼¥º¤ÎË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥ºÃæ52%¡Ö¥¥ê ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×»ÈÍÑ¡£
¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×/Kiri¡Ö¥¥ê ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×»ÈÍÑ
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¥½¥ë¥Æ¥£¥Ð¥¿¡¼¡×¤Ê¤É3ÉÊ¤ò6·î25ÆüÈ¯Çä¡¢²Æ¤Ë¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡¢±öÌ£¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ë»ÅÎ©¤Æ
¼¡¤Î¸©¤äÃÏ°è¤Ë¤Ï¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÀ¸¥±¡¼¥¼è°·Å¹¤ÏÌµ¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¥É¥¥¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤òÈÎÇä¤·¤Ê¤¤¡£ËÌ³¤Æ»Ž¥¶å½£ÃÏÊý¡¢Ê¡°æ¸©Ž¥µþÅÔÉÜŽ¥¼¢²ì¸©Ž¥Ä»¼è¸©Ž¥Åçº¬¸©Ž¥»³¸ý¸©Ž¥°¦É²¸©Ž¥¹âÃÎ¸©¡£¡ÒKiri¡È¥Õ¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¥Õ¥§¥¢¡É³«ºÅ¤â¡Ó
¤Ê¤ª¡¢¥Ù¥ë¥¸¥ã¥Ý¥ó¤Ç¤Ï6·î24Æü¤«¤é¡È¥Õ¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¥Õ¥§¥¢¡É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò´Þ¤à5¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¹ç·×12¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¡£ÂÐ¾Ý¤Î¡Ö¥¥ê¡×»ÈÍÑ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤ò»£±Æ¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤«¤é±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×150¿Í¤Ë¡ÖKiri µÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡×¡ÖVisa ¥«¡¼¥É 10,000±ßÊ¬¡×¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¡£
¥Ù¥ë¥¸¥ã¥Ý¥ó Kiri(¥¥ê)¡È¥Õ¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¥Õ¥§¥¢¡É
¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥É¥¥¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¡×¤È¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤â¡¢¡È¥Õ¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¥Õ¥§¥¢¡É¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ù¥ë¥¸¥ã¥Ý¥ó Kiri(¥¥ê)¡È¥Õ¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¥Õ¥§¥¢¡ÉÆÃÀß¥µ¥¤¥È