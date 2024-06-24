»à¼Ô15¿Í°Ê¾å¤Ë¡Ä¥Æ¥í¤«¡©ÉðÁõ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥í¥·¥¢Àµ¶µ²ñ¤ä¥æ¥À¥ä¶µ¤Î»ÜÀß¤Ê¤É½±·â¡¡¥í¥·¥¢ÆîÉô¥À¥²¥¹¥¿¥ó¶¦ÏÂ¹ñ
¥í¥·¥¢ÆîÉô¤Î¥À¥²¥¹¥¿¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¡¢¶µ²ñ¤ä·Ù»¡¤Î»ÜÀß¤¬ÉðÁõ¥°¥ë¡¼¥×¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç½±¤ï¤ì¡¢15¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥²¥¹¥¿¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¼óÅÔ¥Þ¥Ï¥Á¥«¥é¤È¥Ç¥ë¥Ù¥ó¥È¤Ç23Æü¡¢ÉðÁõ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥í¥·¥¢Àµ¶µ²ñ¤È¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÎéÇÒ½ê¤Î¥·¥Ê¥´¡¼¥°¡¢¤½¤ì¤Ë·Ù»¡¤Î»ÜÀß¤òÁê¼¡¤¤¤Ç½±·â¤·¡¢·úÊª¤ä¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤ÏÉðÁõ¥°¥ë¡¼¥×¤È¼£°ÂÉôÂâ¤Î½Æ·âÀï¤¬È¯À¸¤·¡¢¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸½ÃÏÅö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡´±15¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¡¢Ì±´Ö¿Í¤Ë¤â»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼£°ÂÉôÂâ¤¬ÉðÁõ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤ò»¦³²¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤ò¹´Â«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¤Ê¤É¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÏ¢Ë®ÁÜºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¥Æ¥í¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£