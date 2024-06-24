¿²¶ñ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¥À¥Ë¤¬Â¿¤¯Àø¤à°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤È¤Ï¡©ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¯Çß±«»þ´ü¤Î¥À¥ËÂÐºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥À¥Ë¤Î¼ïÎà
¥¸¥á¥¸¥á¤È¤·¤¿Çß±«¤Î»þ´ü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥Ë¤Ï¡¢µ¤²¹20¡î°Ê¾å¡¢¼¾ÅÙ60%°Ê¾å¤Ç³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¼¾ÅÙ¤Î¹â¤¤Çß±«»þ´ü¤Ï¥À¥Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¥¾ò·ï¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥À¥ËÂÐºö¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥À¥Ë¡¼¡×¤ÎÀ½Â¤¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¡¼¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ï¡¢¡ÖÇß±«»þ´ü¤ÎÀµ¤·¤¤¥À¥ËÂÐºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î¥À¥ËÂÐºö¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡À¯Âç³Ø¹ñºÝÊ¸²½³ØÉô¡¿¼«Á³²Ê³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¶µ¼ø¡£²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê³Ø½Ñ¡Ë¡£ÀìÌç¤Ï¥À¥Ë³Ø¡¦Æ°ÊªÊ¬Îà³Ø¡£Ì´¤Ïº«Ãî³Ø¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥À¥Ë³Ø¼Ô¤Î²¸»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¥À¥Ë¤ÎÆ»¤Ø¡£2017Ç¯ÆüËÜÅÚ¾íÆ°Êª³Ø²ñ¾Þ¼õ¾Þ¡¢2018Ç¯ÆüËÜ¸¶À¸À¸Êª³Ø²ñ¾Þ¼õ¾Þ¡¢2022Ç¯ÆüËÜÆ°ÊªÊ¬Îà³Ø²ñ¾Þ¼õ¾Þ¡£
¢£¥À¥ËÂÐºö¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê1¡Ë¡§²È¤ÎÃæ¤ËÀø¤à9³ä¤¬¥Á¥ê¥À¥Ë¡ª¥Á¥ê¥À¥Ë¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂÐºö¤ÎÂè°ìÊâ
¥À¥Ë¤¬³èÆ°Åª¤Ë¤Ê¤ëµ¤²¹20ÅÙ°Ê¾å¡¢¼¾ÅÙ60¡ó°Ê¾å¤Î¤Þ¤µ¤ËÇß±«»þ´ü¤ËÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¥À¥ËÎà¤ÎÊ¬Îà³Ø¤äÀ¸ÂÖ³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÅçÌîÃÒÇ·ÀèÀ¸¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ï³ÆÉô²°¤Ë¼¾ÅÙ·×¤ò¤ª¤¤¤Æ¡¢¼¼Æâ¼¾ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÀ¸³è¤ò½¬´·¤Å¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÈÏ¢Æ°¤Ç¤¤ë²¹ÅÙ¼¾ÅÙ·×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô²°¤Î¼¾ÅÙ¤ò24»þ´Ö´ÉÍý¤¹¤ë¤È¥À¥ËÂÐºö¤È¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±«¤ÎÆü¼¼Æâ¤Ë°áÎà¤ò´³¤¹¤È¼¾ÅÙ¤¬Ìó10%¤â¾å¾º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Éô²°´³¤·¤¹¤ëºÝ¤Ï´¥Áçµ¡¤âÊ»ÍÑ¤·¼¾ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
²È¤ÎÃæ¤ËÀø¤à9³ä¤Ï¥Á¥ê¥À¥Ë¤Ç¿Í¤Î¥Õ¥±¤ä¥¢¥«¤ò±Â¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¿Í¤ò»É¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤ò»É¤·¡¢¶¯¤¤¤«¤æ¤ß¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ï¥Ä¥á¥À¥Ë¤È¤¤¤¦¼ïÎà¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ä¥á¥À¥Ë¤Ï¥Á¥ê¥À¥Ë¤ò±Â¤È¤·ÈË¿£¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Á¥ê¥À¥Ë¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤´Ä¶¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¥ê¥À¥Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÈË¿£ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢°ìÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë»º¤àÍñ¤Î¿ô¤ÏÌó100¸Ä¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï1¥«·îÈ¾¤Ç30É¤¤¬2ËüÉ¤¤Ë¤Þ¤ÇÁý²Ã¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¡ª
¢£¥À¥ËÂÐºö¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê2¡Ë¡§¼¾ÅÙ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¡ª
¥À¥Ë¤¬¹¥¤Þ¤Ê¤¤²È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¼¾ÅÙ¤¬60¡ó°Ê²¼¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð55%°Ê²¼¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ìÁÝ½ü¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿²È¡×¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£¤ä¤ë¤Ù¤Çß±«»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤³¤½¤ÎÀµ¤·¤¤¥À¥ËÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅçÌîÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü½é´üÃÊ³¬¤Ç¥Á¥ê¥À¥ËÎà¤ò·âÂà¤¹¤ë¡ª
¥Á¥ê¥À¥Ë¤Î±Â¤Ï¥Ò¥È¤Î¤Ï¤¬¤ì¤¿ÈéÉæ¡¦¤Õ¤±¤Ê¤É¥Ò¥È¤Î¿ÈÂÎ¤«¤éÍî²¼¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤½¤Î¤¿¤áÉÑÈË¤ËÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ÆÀ¸³è¶õ´Ö¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÉÛÃÄ¤äËí¤Ï±Â¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¤è¤êÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Á¥ê¥À¥ËÎà¤Ï¿Í¤ò»É¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¸Â©Ì©ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥À¥Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤äÓÃÂ©¤òÍÞ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ê¥À¥ËÎà¤ò¿©¤Ù¤Æ¿Í¤ò»É¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¥Ä¥á¥À¥ËÎà¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¨¥¢¥³¥ó¤Î½ü¼¾´ï¤òÍ¸ú³èÍÑ
¾ï¤ËÉô²°¤ÎÃæ¤Î¼¾ÅÙ¤¬60¡ó°Ê²¼¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð55%°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î½ü¼¾´ï¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üÁÝ½ü¤ÏÄ«Áá¤¯¤«¡¢ÌëÃÙ¤¯µ¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡ª
¥Á¥ê¥À¥ËÎà¤ÏÌÀ¤ë¤¤ÆüÃæ¡¢¸÷¤ä¿¶Æ°¤òÈò¤±¤Æ¡¢å°Ýß¤ä¾ö¤Î±ü¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ2»þ´Ö¤Û¤É·Ð¤Ä¤ÈÉ½ÌÌ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Ï³°½Ð¤·¡¢°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ê¿ô»þ´ÖÉô²°¤ÎÃæ¤¬ÀÅ½Í¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¤«¤Ä°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡ËÅÅµ¤¤ò¤Ä¤±¤º°Å¤¤¤Þ¤Þ¤¹¤°¤ËÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¾®ÇþÊ´¤ä¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Ê´¤Î´ÉÍý¤Ë¤ÏÃí°Õ
³«Éõ¸å¤ÎÊ´Êª¤Ï¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¾ï²¹¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥³¥Ê¥À¥Ë¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡£ÆÃ¤ËÇß±«¤Ï¥À¥Ë¤¬¹¥¤à²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½ÅÆÆ¤Ê¾ì¹ç¡¢¥À¥Ë¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¾É¾õ¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ì©Éõ¤·¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤Ø¤·¤Þ¤¤¾ÞÌ£´ü¸ÂÆâ¤Ë¾ÃÈñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¸º¤é¤·¤¿¥À¥Ë¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡ªÁÝ½üµ¡¤¬¤±¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1½µ´Ö¤Ë1²ó°Ê¾å
¥À¥Ë¤Ï50¡î¤ÎÇ®¤Ç20¡Á30Ê¬¡¢60¡î¤ÎÇ®¤Ç¤Û¤Ü°ì½Ö¤Ç»àÌÇ¤·¤Þ¤¹¡£²ÃÇ®¤Ï3¥«·î¤Ë1ÅÙ¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÝ½üµ¡¤¬¤±¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1½µ´Ö¤Ë1ÅÙ¤Ï¹Ô¤¤¡¢¸º¤é¤·¤¿¥À¥Ë¤òºÆ¤ÓÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ËèÆü1²ó¡¢1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê20ÉÃ¤¯¤é¤¤¤Ç3½µ´ÖÁÝ½ü¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢È¾Ê¬¤«¤é4³ä¥À¥Ë¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê1¾ö¤Ï1.8Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤Î¤Ç40ÉÃ¤¯¤é¤¤¡Ë
¡ü»ÔÈÎ¤Î¥À¥ËÊá¤ê¥·¡¼¥È¤Î³èÍÑ
ËèÆü¤Î²È»ö¤Ë²Ã¤¨¥À¥ËÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÈÎ¤Î¥À¥ËÊá¤ê¥·¡¼¥È¤òµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥À¥Ë¡¼3D¥À¥ËÊá¤ê¥·¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¡ÖÃÖ¤¤¤Æ½¸¤á¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤À¤±¡×¤Ç²È¤Î¥À¥ËÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¥À¥ËÊá¤ê¥·¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥·¡¼¥È¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢²È¤Î¥À¥Ë¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÊá³Í¤·¡¢¥À¥Ë¤ÎÈË¿£¤òÍÞÀ©¡£¥À¥Ë¤ÎÈ¯À¸¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡¢Ëí¡¢¥½¥Õ¥¡¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥À¥ËÂÐºö¤ò´ÊÃ±¤Ë³Î¼Â¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹(¢¨1)¡£º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¹â¡¢1ËçÅö¤¿¤ê57ËüÉ¤(¢¨2)¤Î¥À¥Ë¤¬Êá³Í¤Ç¤¤ë¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥À¥Ë¡¼DX¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥À¥ËÂÐºö¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê3¡Ë¡§¥À¥Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡×¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤Ë¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ª
²ÈÄí¤Ç¥À¥ËÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¡¼¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¡Ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤Þ¤¿¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥À¥ËÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÂÐºö¾ì½ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥É¡Ê¿²¶ñ¡Ë¡×¤ËÂ³¤¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö°áÎà¡×¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅçÌîÀèÀ¸¤Ë²ÈÄíÆâ¤Ë¥À¥Ë¤¬Â¿¤¯Àø¤à¾ì½ê¤ò»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢°ìÈÌÅª¤Ë°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÉÛÃÄ¤äËí¡Ê¿²¶ñ¡Ë¡×¤Ç¡¢ÉßÉÛÃÄ¤ÎÉ½ÌÌ1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤Ë¤ÏÊ¿¶Ñ1,000É¤¡¢Ëí¤Ï¤¿¤Ã¤¿1£ç¤Î¥Û¥³¥ê¤¢¤¿¤ê1,500É¤¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¾²ÌÌ¡×¡¢¡Ö¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö°áÎà¤ä°áÎà¤Î¼ýÇ¼ÍÆ´ï¡×¡¢¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤Î½ç¤ËÂ¿¤¯Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö°áÎà¡×¤ÏÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡×¤Þ¤Ç¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â°Õ¼±¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î¿þ¤ä¥½¥Õ¥¡¡¼¤Î´Ö¡¢°áÎà¤ò¤·¤Þ¤¦¥¿¥ó¥¹¤äÉÛÃÄ¤ò¤·¤Þ¤¦²¡Æþ¤ì¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¥À¥Ë¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Íá¼¼¤È¥È¥¤¥ì°Ê³°¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥À¥Ë¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ë¤Ï²È¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Æ¾ò·ï¤¬À°¤¦¤ÈÂçÎÌÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¼¾ÅÙ¤Î¹â¤¤Çß±«»þ´ü¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Àµ¤·¤¤ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¥À¥Ë¤¬¹¥¤Þ¤Ê¤¤²È¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨1¡Ë¥Á¥êÀ¥À¥ËÍÑ¡£¥¤¥¨¥À¥Ë¡¢¥Þ¥À¥ËÅùÄÌ¾ï²°³°¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥À¥Ë¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¨2¡Ë¥·¡¼¥È1Ëç¤ÎÊá³ÍÇ½ÎÏ
Ëí¤Î¥À¥ËÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº³µÍ×
¢£Ä´ººÌ¾ :Ëí¤Î¥À¥ËÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
¢£Ä´ººÊýË¡ :¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢£Ä´ººÃÏ°è :Á´¹ñ
¢£Ä´ººÂÐ¾Ý :ÉáÃÊËí¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë 1,000 Ì¾¡¡(20 Âå¡Á60 Âå¤ÎÃË½÷¶ÑÅù³ä¤êÉÕ¤±)
¢£Ä´ºº´ü´Ö :2024 Ç¯ 3·î8Æü
¢£Ä´ºº¼çÂÎ :³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¡¼¥¹¥Þ¥¤¥ë
¢¨¡Ö¤´²ÈÄí¤Ç¥À¥ËÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤â¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¤´²ÈÄí¤Ç¥À¥ËÂÐºö¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý°Ê³°¤òÂÐ¾Ý (n=499)
Ê¸¡á½©Éð¹¨Èþ