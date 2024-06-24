¡Ö¤¦¤Á¤ÎÀèÀ¸¤Ï¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤Î»¦¤·Ê¸¶ç¤Ç5²¯±ß¹Ó²Ô¤゙ ¸µ¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¡Ê48¡Ë¤âÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡ÈµðÂçº¾µ½»ö·ï¡É¤Î¿¿Áê
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇµÞ¤ËÍî¤Á¤Ö¤ì¤ë¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤âÄÁ¤·¤¤¡£Åê»ñº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈï³²¶â¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÌ¾µÁ¤òÌµ»ñ³Ê¤ÎÂ¾¿Í¤ËÂß¤·¤ÆË¡Î§»öÌ³¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜººÆó²Ý¤¬ÊÛ¸î»ÎË¡°ãÈ¿¡ÊÈóÊÛÄó·È¡ËÍÆµ¿¤Ç¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÇÊÛ¸î»Î¤Îº£ÌîÃÒÇîÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï6·î13Æü¤Î¤³¤È¡£
¡ÚËÜ¿Í¼Ì¿¿¡Û¸µ¼«Ì±ÅÞ¡¦°ÂÇÜÇÉ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤À¤Ã¤¿º£ÌîÃÒÇîÍÆµ¿¼Ô¤âÂáÊá
¡ÖÁÜººÆó²Ý¤Ï¤Û¤«¤Ë29¡Á51ºÐ¤ÎÃË½÷10¿Í¤âº£ÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÎÌ¾µÁ¤ò»È¤Ã¤ÆÈï³²¶â²ó¼ý¤ÎË¡Î§»öÌ³¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡£23ÅÔÉÜ¸©¤Ë¤¤¤ë900¿ÍÁ°¸å¤Îº¾µ½Èï³²¼Ô¤«¤éÈï³²²óÉü¤ÎÃå¼ê¶â¤È¤·¤Æ·×Ìó5²¯±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²ó¼ý¤¬À®¸ù¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·Ù»ëÄ£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
º£ÌîÃÒÇîÍÆµ¿¼Ô¡Ê¡Öº£ÌîË¡Î§»öÌ³½ê¡×HP¤è¤ê¡Ë
¡ÖÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ø¸À
¡¡º£Ìî¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ø¸À¡£»ÊË¡»î¸³¹ç³Ê¸å¡¢Ìó7Ç¯¤ÎÊÛ¸î»ÎÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¡£Í¹À¯Ì±±Ä²½¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤ÆÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¤¿¸½Ë¡Áê¤Î¾®ÀôÎ¶»Ê»á¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤â´Þ¤á¤ÆÁªµó¶è¤Ç¤Ï3²óÏ¢Â³¤ÇÇÔÂà¡£2²óÌÜ¤Þ¤Ç¤ÏÈæÎãÉü³è¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3²óÌÜ¤Î17Ç¯¤ÏÌµ½êÂ°¤ÇÀï¤Ã¤ÆÇÔ¤ì¡¢°úÂà¤·¤¿¡£
¡ÖÊÛ¸î»Î½Ð¿È¤Î·ÐÎò¤«¤éË¡Ì³°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼ÂÀÓ¤â¾å¤²¤º¤Ë°úÂà¤·¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£½êÂ°¤ÏÎ¢¶â»ö·ï¤Î¿Ì¸»ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿À¶ÏÂ²ñ¡Ê¸½°ÂÇÜÇÉ¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áá¡¹¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢Î¢¶â»ö·ï¤ÎÄ´ºº¤Ë¤â°ú¤Ã¤«¤«¤é¤º¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
»¦¤·Ê¸¶ç¡Ö¤¦¤Á¤ÎÀèÀ¸¤Ï¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤Ç¹Ó²Ô¤®
¡¡¤½¤ó¤Êºã¤¨¤Ê¤¤À¯¼£²È¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤âÇò´ã»ë¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¹Ó²Ô¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£Ìî¤Î»öÌ³½ê¤Ëº¾µ½Èï³²²óÉü¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤âÁ´¤¯Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤ÎÁêÃÌ¤¬ºë¶ÌÊÛ¸î»Î²ñ¤Ë»¦Åþ¡£·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãå¼ê¶â¤Î¶â³Û¤Î·èÄê¤âÅÅÏÃÂÐ±þ¤â¤¹¤Ù¤ÆÌ¾µÁ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´ÝÅê¤²¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Ãå¼ê¶â¤Î1³ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·Ù»ëÄ£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡Í¾ÝÌµ¾Ý¤¬ìíî½¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¶È³¦¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÎÀèÀ¸¤Ï¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î»¦¤·Ê¸¶ç¤ÏÀäÌ¯¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÈï³²¶â²ó¼ý¤Îºî¶È¤ò¤·¤¿·ÁÀ×¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥¸¥È¤«¤é¤ÏÅÅÏÃ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤â²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï³²¶â¤Î²ó¼ý¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤¬¤Ï¤Ê¤«¤éº¾µ½¤À¤Ã¤¿µ¿¤¤¤âÇ»¸ü¤À¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤ÏÄó°Æ¤¹¤ëÃå¼ê¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·è¤á¤¿¤¤¶â³Û¤Î2ÇÜÄøÅÙ¤òÄó¼¨¤Ç¤¤ë¤«¤¬·è¤á¼ê¡×¡ÖÂç¤¤¯¿¶¤Ã¤Æ¥É¥«¥Ã¤È²¼¤²¤ì¤ÐÂçÂÎ·è¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¡¢º£ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤Û¤Ü´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£Í×¤ÏÈÈºá½¸ÃÄ¤Î¿ÀÍÁ¤ËÃ´¤¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤éÊÛ¸î»Î¡£¤É¤Á¤é¤âÀèÀ¸¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤Ë¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤¿¤¢¤²¤¯¤ÎÅ¾Íî¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤éµß¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¿ÀÍÁ¤Ï·Ú¤¯¤Æ¥Ñ¡¼¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2024Ç¯6·î27Æü¹æ¡Ë